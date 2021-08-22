انطلاق فعاليات برنامج إعداد القادة العام لمعاوني أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية

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شهد معهد إعداد القادة بجامعة حلوان بقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى، والدكتور عبدالمنعم الجيلانى وكلاء المعهد، انطلاق فعاليات الجلسة الافتتاحية لبرنامج إعداد القادة العام لمعاونى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، وبحضور الدكتورة راندا مصطفى عضو مجلس الشيوخ ووكيل لجنة التعليم والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، والدكتور رجب مجاهد مستشار صندوق تطوير العشوائيات التابع لمجلس الوزراء وأمين لجنة المشروعات المتوسطة، وعميد كلية الهندسة بشبرا سابقا.

رحب الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بالسادة الضيوف، كما نقل تحية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، موضحا خلال كلمته أن برنامج إعداد القادة العام لمعاونى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية يسهم في تطوير المهارات والقدرات العلمية والعملية في العديد من الجوانب، وتطوير المهارات المعرفية، مضيفًا أن هذا البرنامج يعد فرصة قوية للتعلم من خبرات قيادية ذات خبرة واسعة والاستفادة من فيض علومهم، من خلال عقد العديد من المحاضرات وورش العمل التي تسهم في تحقيق التنمية المهنية والذاتية وتطوير المعارف ومهارات معاونى أعضاء هيئة التدريس فهم قادة الغد في جامعتهم، بما يحقق التنافسية المحلية والدولية والتنمية المستدامة التي تشهدها الدولة.

كما أعلن مدير معهد إعداد القادة أنه سيتم اختيار المتميزين من فوج معاونى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية خلال برنامج إعداد القادة العام لتقلد المناصب القيادية.

استعرض الدكتور رجب مجاهد مستشار صندوق تطوير العشوائيات التابع لمجلس الوزراء وأمين لجنة المشروعات المتوسطة، وعميد كلية الهندسة بشبرا سابقا، فيلم توثيقي عن تطوير المناطق العشوائية بالقاهرة، ومدى التطور في الأنماط الحياتية، مؤكدا على اهتمام القيادة السياسية وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية على أهمية تطوير المناطق العشوائية وتوفير حياة كريمة لساكنى هذه المناطق، وأكد أن البداية انطلقت من مشروع الأسمرات، وهذا يعكس فكر الدولة في الاهتمام بالمواطن، وان حياتهم المعيشية هي الأولوية الأولى، وأن التطوير ليس فقط في المباني العمرانية ولكن يشمل وعى وثقافة هؤلاء المواطنين.

أكدت الدكتورة راندا مصطفى عضو مجلس الشيوخ ووكيل لجنة التعليم والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، على ضرورة تنمية القدرات، والتعلم الدائم، وتحسين المهارات، وأوضحت مدى أهمية دورات تعليم القادة لأنها تشمل تعليم عن الكاريزما وكيفية اتخاذ القرار، والعمل الجماعى لأن معاونى أعضاء هيئة التدريس هم قادة المستقبل الذين يساهمون في التنمية المجتمعية، والتنمية المستدامة .

وفى السياق ذاته أوضحت أهمية الإرشاد الأكاديمي وضرورة مهارات التواصل بين أعضاء هيئة التدريس مع الطلاب لأنهم قدوة لهم، ونوهت على الدور الهام لأعضاء هيئة التدريس في رفع انتماء وحب الطلاب لبلدهم.

وفى نهاية الجلسة الافتتاحية تم فتح باب النقاش والإجابة على جميع التساؤلات من السادة المشاركين، هذا ويتضمن برنامج إعداد القادة العام لمعاونى أعضاء هيئة التدريس العديد من المحاضرات منها محاضرة عن الكاريزما، وكذلك محاضرة عن القائد النبيل، إعداد القائد المبدع، إلى جانب مجموعة من ورش العمل، ويستمر البرنامج إلى يوم الثلاثاء الموافق 24 أغسطس 2021.