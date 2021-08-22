تعرف على مبادرة هانسوقلك بكلية هندسة جامعة حلوان

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نظمت إدارة رعاية الشباب بكلية الهندسة بحلوان مبادرة بعنوان هانسوقلك، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، وإشراف الدكتور محمد الدسوقي القائم بعمل عميد كلية الهندسة بحلوان، وياسر الجبالي مدير رعاية الشباب بالكلية.

تأتي المبادرة لتسويق ابتكارات الطلاب إعلامياً لإبراز جهودهم وابداعاتهم وتميزهم، ويتم ذلك من خلال ارسال الطلاب نبذة عن مشروعاتهم وفيديوهات لها، وهو ما يسهم بدوره في القاء الضوء على مشروعاتهم التي ترتبط بأحتياجات المجتمع كما تربطهم بسوق العمل، وتنقل الخبرات بين الطلاب، وتتيح فرص حقيقية للمخترعين من خلال تشجيع المسئولين على تبني ابتكاراتهم سواء من مشاريع تخرج أوابتكارات وأنشطة.

حيث تولي جامعة حلوان اهتماماً كبيراً بالمشروعات الطلابية التي تتواكب مع واقع واحتياجات المجتمع وتسعى لخدمته باسهامات الطلاب في تطبيقها واستغلال الطاقات الكامنةلديهم ودفع المواهب الشابة التي تزخر بها جامعة حلوان إلى النور.