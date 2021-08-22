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شن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب هجوما حادا على طريقة تعامل الرئيس جو بايدن بشأن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، والذي وصفه بأنه «أعظم إذلال للسياسة الخارجية» في تاريخ الولايات المتحدة.

ووفق رويترز، ألقى ترامب، باللوم مرارًا على بايدن، لسقوط أفغانستان في أيدي حركة طالبان، على الرغم من أن الانسحاب الأمريكي الذي تسبب في الانهيار تم التفاوض عليه من قبل إدارته.

وقال ترامب في تجمع حاشد لمؤيديه بولاية ألاباما: «خروج بايدن»الفاشل«من أفغانستان هو العرض الأكثر إثارة للدهشة لعدم الكفاءة الفادحة من قبل زعيم أمة، ربما في أي وقت».

وانتقد ترامب بايدن لعدم اتباع الخطة التي توصلت إليها إدارته، وأبدي حزنه على الأفراد والمعدات الأمريكية التي تُركت مع انسحاب القوات. وأوضح قائلًا: «هذا ليس انسحابا. هذا استسلام كامل».

وأضاف ترامب إن طالبان، التي تفاوض معها، تحترمه. مشيرًا إلى أن الاستيلاء السريع على أفغانستان لم يكن ليحدث لو كان لا يزال في منصبه.

وتابع ترامب: «كان من الممكن أن نخرج بشرف». «كان يجب أن نخرج بشرف. وبدلا من ذلك خرجنا بعكس ذلك تماما».

ويحاول قادة طالبان تشكيل حكومة جديدة بعد أن تمكنت قواتهم من فرض سيطرتها على جميع أنحاء البلاد مع انسحاب القوات التي تقودها الولايات المتحدة بعد عقدين من الزمن، ومع انهيار الحكومة والجيش الأفغاني.

وفي وقت سابق، انتقد بايدن الجيش الأفغاني والحكومة لرفضهما القتال، وأعلن أنه ورث «اتفاق انسحاب سيئ من ترامب».

وانهار الجيش والحكومة الأفغانية مع انسحاب القوات الأمريكية بعد 20 عاما من الصراع. وبعد استسلام القوات الأفغانية لحركة طالبان، وهروب الرئيس أشرف غني من البلاد، تجمعت حشود من الناس في مطار كابول الدولي في محاولة يائسة للخروج من البلاد. وأغلق المطار بشكل مؤقت، الاثنين الماضي، بسبب الفوضى لكن الرحلات الجوية استؤنفت في اليوم نفسه.