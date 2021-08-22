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شاهد.. ضبط 5 مستودعات مخالفة لبيع السكراب والحديد في "ملكان مكة"

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بينها التخزين العشوائي وغياب وسائل السلامة وصادرت 20 طنًّا من الحديد والخردوات

شاهد.. ضبط 5 مستودعات مخالفة لبيع السكراب والحديد في

ضبطت وكالة البلديات -ممثلةً في بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة- بمساندة الجهات الأمنية، 5 مستودعات مخالفة لبيع السكراب والحديد بمنطقة ملكان، ضمن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها البلدية على المستودعات وأماكن حفظ وتخزين المواد، بمشاركة الإدارة العامة للنظافة.

وأوضحت البلدية أن الفِرَق الرقابية الميدانية تمكنت من ضبط المواقع المخالفة للاشتراطات وهي عبارة عن أحواش يتم بداخلها بيع السكراب والحديد؛ حيث تم رصد مجموعة من المخالفات، تمثلت في: التخزين بطرق عشوائية، وعدم وجود وسائل السلامة؛ مشيرة إلى مصادرة 20 طنًّا من الحديد والخردوات، وضبط 17 عمود إنارة، إلى جانب مصادرة وإتلاف 1500 كجم لحوم مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك، مؤكدةً ضبط 21 فردًا من العمالة المخالفة بواسطة الجهات الأمنية المشاركة، وإغلاق الأحواش فورًا وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

وأكدت وكالة البلديات استمرار الجولات الرقابية على الأحواش المخالفة في نطاق الأحياء السكنية، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ومتابعة كل الأنشطة المختلفة في جميع المنشآت، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.

شاهد.. ضبط 5 مستودعات مخالفة لبيع السكراب والحديد في

شاهد.. ضبط 5 مستودعات مخالفة لبيع السكراب والحديد في

شاهد.. ضبط 5 مستودعات مخالفة لبيع السكراب والحديد في

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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