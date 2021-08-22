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كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» تضمن قيام أحد الباعة الجائلين بالتلاعب في الميزان أثناء عملية البيع للمواطنين.

قالت الداخلية في بيان لها اليوم الأحد: «في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) متضمناً قيام أحد الباعة الجائلين بالتلاعب في الميزان أثناء عملية البيع للمواطنين بوضع وحدة ميزان مع البضاعة المشتراه دون دراية المشترى».

وأضافت: «عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط الشخص الذي يظهر بمقطع الفيديو وتبين أنه بائع خضروات بإحدى الأسواق الكائنة في سوهاج، له معلومات جنائية ومطلوب التنفيذ عليه في عدة قضايا، ومقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة ،تم إتخاذ الإجراءات القانونية»