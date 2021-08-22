أخبار عاجلة

حمادة أنور: شيكابالا ومجاهد مخطئان -
انهيار 20 منزلًا جنوب موريتانيا بسبب الأمطار المصحوبة بالعواصف -
ميدو ينتقد عقوبة إيقاف شيكابالا 8 أشهر: «قرار ظالم.. ومجاهد شعر بالإهانة» -
السعودية تدين استهداف الحوثيين لقاعدة العند العسكرية في لحج اليمنية -
سكرتير عام محافظة الجيزة يتفقد أكشاك ممشى المريوطية -
مفتي الجمهورية يدين مقتل 19 شخصًا في هجوم على قرية شرقي الكونغو -
"التحالف": اعتراض وتدمير مسيرة ثالثة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط -
قانوني لـ"سبق": مقتحمة عرضة "خيرات الباحة" ارتكبت أفعالاً خادشة للحياء.. وهذه عقوبتها -
"الأعمال السعودي العماني" يبحث آليات تعزيز التجارة البينية في اجتماعه الثاني بمسقط -
"الأرصاد" تُنبِّه 5 مناطق: أمطار وسُحب رعدية وموجة حارة وتدنٍّ في مدى الرؤية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الداخلية تكشف ملابسات «سرقة الدقيق في وضح النهار» في الشرقية ( التفاصيل )

Print
الداخلية تكشف ملابسات فيديو «سرقة الدقيق في وضح النهار» في الشرقية ( التفاصيل ) الداخلية تكشف ملابسات «سرقة الدقيق في وضح النهار» في الشرقية ( التفاصيل )

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» يتضمن قيام شخصان بتهريب دقيق تموين ونقله من سيارة لآخرى.
قالت الداخلية في بيان صباح اليوم الأحد: «في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) تحت عنوان «فساد للركب في تموين أبوكبير شرقية، علناً في وضح النهار تهريب دقيق تموين ونقله من سيارة لآخرى، سرقة في وضح النهار» متضمناً قيام شخصان بنقل شكائر الدقيق من سيارة لآخرى».

وأضافت: «بالفحص تبين أن الشخصان اللذان يظهران هما أحد الأشخاص «موكل من أصحاب 5 مخابز بإستلام ونقل حصتهم من الدقيق من إحدى المطاحن بدائرة مركز شرطة أبوكبير بالشرقية، وصاحب مخبز كائن بوقيامهما بنقل شكائر الدقيق من إحدى السيارات خاصة بالأول إلى سيارة خاصة بالثانى»
وتابعت: «عقب تقنين الإجراءات تمكنت الإدارة العامة لمباحث بالإشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبط المتهم الثانى وبحوزته السيارة الخاصة به و7 شكائر دقيق مدعم زيادة عن حصة المخبز الخاص به، وبإستهداف المتهم الأول تبين عدم تواجده والعثور بمسكنه على 10 شكائر ردة ناعمة إنتاج إحدى المطاحن محظور تداولها أو بيعها خارج المطحن، وبمواجهة المتهم الثانى إعترف بإرتكابه الواقعة لبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب»

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أحمد مجاهد عن تدخل أبو ريدة في قراراته: والله غير صحيح .. فيديو

أحمد مجاهد عن تدخل أبو ريدة في قراراته: والله غير صحيح .. فيديو

«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو اقتحام بلطجية لمنازل مواطنين بحدائق القبة

«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو اقتحام بلطجية لمنازل مواطنين بحدائق القبة

أحمد مجاهد: اللوائح ظلمت سموحة.. ووارد تغيير شكل درع الدوري .. فيديو

أحمد مجاهد: اللوائح ظلمت سموحة.. ووارد تغيير شكل درع الدوري .. فيديو

مجاهد: من الوارد غياب محمد صلاح والنني عن المنتخب أمام أنجولا.. فيديو

مجاهد: من الوارد غياب محمد صلاح والنني عن المنتخب أمام أنجولا.. فيديو