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كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» يتضمن قيام شخصان بتهريب دقيق تموين ونقله من سيارة لآخرى.

قالت الداخلية في بيان صباح اليوم الأحد: «في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) تحت عنوان «فساد للركب في تموين أبوكبير شرقية، علناً في وضح النهار تهريب دقيق تموين ونقله من سيارة لآخرى، سرقة في وضح النهار» متضمناً قيام شخصان بنقل شكائر الدقيق من سيارة لآخرى».

وأضافت: «بالفحص تبين أن الشخصان اللذان يظهران بالفيديو هما أحد الأشخاص «موكل من أصحاب 5 مخابز بإستلام ونقل حصتهم من الدقيق من إحدى المطاحن بدائرة مركز شرطة أبوكبير بالشرقية، وصاحب مخبز كائن بوقيامهما بنقل شكائر الدقيق من إحدى السيارات خاصة بالأول إلى سيارة خاصة بالثانى»

وتابعت: «عقب تقنين الإجراءات تمكنت الإدارة العامة لمباحث التموين بالإشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبط المتهم الثانى وبحوزته السيارة الخاصة به و7 شكائر دقيق مدعم زيادة عن حصة المخبز الخاص به، وبإستهداف المتهم الأول تبين عدم تواجده والعثور بمسكنه على 10 شكائر ردة ناعمة إنتاج إحدى المطاحن محظور تداولها أو بيعها خارج المطحن، وبمواجهة المتهم الثانى إعترف بإرتكابه الواقعة لبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب»