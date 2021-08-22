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إصابات كورونا عالميًّا تتخطى 211 مليونًا.. دولة إسلامية بين أكثر 10 متضررين

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إصابات كورونا عالميًّا تتخطى 211 مليونًا.. دولة إسلامية بين أكثر 10 متضررين إصابات كورونا عالميًّا تتخطى 211 مليونًا.. دولة إسلامية بين أكثر 10 متضررين
أمريكا تتصدر وحلت البرازيل ثانية من حيث عدد الوفيات بـ574209 حالات وفاة

إصابات كورونا عالميًّا تتخطى 211 مليونًا.. دولة إسلامية بين أكثر 10 متضررين

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 211.3 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4.4 ملايين وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 211.307.313 وإجمالي الوفيات 4.422.280.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ628276 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 37.667.889.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ574209 حالات وفاة، وإجمالي الإصابات 20.556.487.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 433964، وإجمالي إصابات 32.393.286.

وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ252080، وإجمالي إصابات 3.197.108.

وفي المرتبة الخامسة بيرو بإجمالي وفيات 197752، وإجمالي إصابات 2.140.062.

وسادسًا بإجمالي وفيات 172257، وإجمالي إصابات 6.633.521.

وفي المرتبة السابعة بريطانيا بإجمالي وفيات 131909، وإجمالي إصابات 6.549.643.

وفي المرتبة الثامنة إيطاليا بإجمالي وفيات 128728، وإجمالي إصابات 4.478.691.

وفي المرتبة التاسعة إندونيسيا بإجمالي وفيات 125342، وإجمالي إصابات 3.967.048.

تلتها في المرتبة العاشرة كولومبيا، بإجمالي وفيات 124121، وإجمالي إصابات 4.886.897

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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