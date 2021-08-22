انقلاب «سيارة عمالة زراعية» بالصحراوي.. إصابة 13 شخصًا في البحيرة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب 13 من العمال الزراعيين نتيجة إنقلاب سيارة نقل محملة بالعمال الزراعيين على الطريق الزراعي السريع في نطاق مركز شرطة وادي النطرون في محافظة البحيرة.

تلقي اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة وادي النطرون بانقلاب سيارة عند الكيلو 76 على طريق «القاهرة-الإسكندرية» الصحراوي السريع.

وتبين من الانتقال والفحص انقلاب سيارة نقل محملة بالعمالة الزراعية كانت في طريقها للعمل في إحدي المزراع في المنطقة.

أسفر الحادث عن إصابة 13 شخصًا بينهم 11 يقيمون في مركز بنها في محافظة القليوبية، وشخصان يقيما في مركز قويسنا في المنوفية.

تم نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي في محافظة البحيرة، وتبين إصابتهم جميعًا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجرح أحدهم في الحاجب الأيمن، وآخر يعاني أيضًا من اشتباه مما بعد الارتجاج، وأحدهم يعانى أيضًا من كدمة شديدة في العين.

ويعتبر الحادث هو الثاني من نوعه خلال أسبوع، وسبق انقلاب سيارة نقل على الطريق الصحراوي أيضًا مما أدي إلى إصابة 13 شخصًا، ويمكنك الضغط على الرابط التالي وقراءة تفاصيل حادث انقلاب سيارة نقل الأسبوع الماضي.

اقرأ أيضًا:

مشاهد الدمار تلحق بـ4 منازل مجاورة لعقار دمنهور المنهار (فيديو)

تفاصيل حادث انهيار عقار دمنهور في البحيرة

انهيار منزل من 5 طوابق في البحيرة.. وانتشال جثتين ومصاب حتى الآن (فيديو)

أثناء «زفة» عروسين.. مصرع شاب نتيجة انقلاب سيارة في مصرف بالبحيرة

شاهد.. فيديو لحظة سقوط سيارة عريس وعروسته بترعة في البحيرة

صدمة.. مصرع العريس والعروس وشقيقتها بطريق قاعة الأفراح في البحيرة

محامي أسرة نجلاء شهيدة الغدر: نورهان ركلت صديقتها حتى الموت بسبب الغيرة (فيديو)

صديقة شهيدة الغدر «نجلاء» تكشف سرّ قتلها.. عرفت «نورهان» من الإنترنت

والدة نجلاء شهيدة الغدر عن المتهمة: صاحبتها أكلت عيش وملح في بيتنا وغدرت بيها

كاميرات المراقبة توثق غدر «نورهان».. فشلت في تخدير صديقتها فقتلتها (القصة كاملة)

غدر الأصحاب.. فشلت في تخدير سكرتيرة العيادة لسرقتها فقتلتها