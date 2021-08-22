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انقلاب «سيارة عمالة زراعية» بالصحراوي.. إصابة 13 شخصًا في البحيرة

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انقلاب «سيارة عمالة زراعية» بالصحراوي.. إصابة 13 شخصًا في البحيرة انقلاب «سيارة عمالة زراعية» بالصحراوي.. إصابة 13 شخصًا في البحيرة

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أصيب 13 من العمال الزراعيين نتيجة إنقلاب سيارة نقل محملة بالعمال الزراعيين على الطريق الزراعي السريع في نطاق مركز شرطة وادي النطرون في محافظة البحيرة.

تلقي اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة وادي النطرون بانقلاب سيارة عند الكيلو 76 على طريق «القاهرة-الإسكندرية» الصحراوي السريع.

وتبين من الانتقال والفحص انقلاب سيارة نقل محملة بالعمالة الزراعية كانت في طريقها للعمل في إحدي المزراع في المنطقة.

أسفر الحادث عن إصابة 13 شخصًا بينهم 11 يقيمون في مركز بنها في محافظة القليوبية، وشخصان يقيما في مركز قويسنا في المنوفية.

تم نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي في محافظة البحيرة، وتبين إصابتهم جميعًا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجرح أحدهم في الحاجب الأيمن، وآخر يعاني أيضًا من اشتباه مما بعد الارتجاج، وأحدهم يعانى أيضًا من كدمة شديدة في العين.

ويعتبر الحادث هو الثاني من نوعه خلال أسبوع، وسبق انقلاب سيارة نقل على الطريق الصحراوي أيضًا مما أدي إلى إصابة 13 شخصًا، ويمكنك الضغط على الرابط التالي وقراءة تفاصيل حادث انقلاب سيارة نقل الأسبوع الماضي.

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