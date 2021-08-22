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بنك يحذر عملاءه من المكالمات والرسائل الاحتيالية بعد تعرض سيدة للنصب

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بنك مصر يحذر عملاءه من المكالمات والرسائل الاحتيالية بعد تعرض سيدة للنصب بنك يحذر عملاءه من المكالمات والرسائل الاحتيالية بعد تعرض سيدة للنصب

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أكد بنك أنه دأب، على مدار الفترة الماضية، على إرسال رسائل نصية للعملاء تحذرهم من الرسائل والمكالمات الاحتيالية، والتى قد ترد لهم من أشخاص يزعمون تبعيتهم لبنك مصر أو لأى من الجهات الحكومية، مع طلب من العملاء تزويدهم بمعلومات عن أشخاصهم أو حساباتهم البنكية.

جاء ذلك البيان التحذيرى، بعد تعرض سيدة للنصب عن طريق مُحتال اتصل بها هاتفيا وتمكن من الاستيلاء على بياناتها السرية، ثم سحب مبالغ مالية من حسابها.

وأوضح البنك أن الرسائل التى عكف على إرسالها للعملاء نوهت إلى ضرورة إبلاغ البنك فوراً فى حال حدوث ذلك، فضلا عن قيامه بنشر فيديوهات لأفلام توضيحية على منصات التواصل الاجتماعى الخاصة بالبنك تحذر العملاء من هذه المخاطر. وقال البنك إن ذلك التحذير جاء انطلاقا من حرص بنك مصر على مصالح قاعدة عملائه منوها باتباعه كافة القواعد والإجراءات الاحترازية، التى من شأنها الحيلولة دون تعرض أى من عملائه لأى عمليات احتيال.

وأكد بنك مصر مسؤوليته الكاملة عن أموال مودعيه، وأن مصالح عملائه تقع على رأس أولوياته واهتماماته، معربا عن إدانته الكاملة لواقعة الاحتيال التى تعرضت لها عميلة فرع سمالوط وقلة آخرين إثر مشاركتهم بياناتهم السرية لآ خرين بالرغم من التحذيرات. وأكد البنك أنه يتخذ كافة الإجراءات لحماية أموال المودعين وفقا للوائح والقوانين المنظمة لذلك، وأن الواقعة قيد البحث والتحقيق من الجهات المختصة، حيث إن عمليات الاحتيال تقع تحت طائلة القانون.

المصرى اليوم

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