بدء التجارب السريرية للقاح «الأنف» الروسى ضد «كورونا»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مدير مركز «جاماليا» الروسى لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة، ألكسندر جينتسبيرج، الانتهاء من الدراسات قبل السريرية للقاح المضاد لفيروس كورونا، الذى يعطى عبر بخاخ الأنف. وأشار المسؤول الصحى إلى الاستعداد للانتقال إلى التجارب السريرية، مؤكدًا تقدمًا جادًا فى إعداد اللقاح.

وأرسلت السلطات الأسترالية أكثر من 1500 شرطى إلى سيدنى، وتم إغلاق بعض طرق النقل العام المؤدية إلى وسط المدينة لمنع احتجاج ضد العزل العام المفروض لاحتواء كورونا، وتم التخطيط لاحتجاج مماثل فى مدينة ملبورن، التى يسكنها أكثر من 5 ملايين نسمة، والتى تشهد سادس عزل عام منذ بدء الجائحة. وتفرض السلطات عزلًا عامًا صارمًا منذ أسابيع على مدينة سيدنى، التى تواجه صعوبة فى احتواء تفشٍّ لسلالة «دلتا» سريعة الانتشار، والتى تسببت الآن فى إصابات فى بلدات ومدن أخرى فى جميع أنحاء أستراليا، وكذلك فى نيوزيلندا. واشتبكت الشرطة الأسترالية مع مئات المحتجين الرافضين للعزل العام فى مدينتى ملبورن وسيدنى، أمس، فيما أعلن المسؤولون تسجيل أكبر زيادة يومية فى إصابات كوفيد- 19. وتوعدت شرطة ولاية فيكتوريا بفرض غرامات بقيمة خمسة آلاف دولار أسترالى (3600 دولار أمريكى) على مَن تثبت مشاركته فى الاحتجاجات.

وحذرت وزارة الصحة العراقية من انهيار النظام الصحى فى البلاد إذا واصلت إصابات فيروس «كورونا» الارتفاع بهذه الوتيرة، وكشف المتحدث باسم الصحة العراقية، سيف البدر، فى تصريحات نقلتها «قناة العربية»، النقاب عن أكبر تحدٍّ تواجهه الوزارة، وهو الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مؤكدًا أن النظام الصحى فى العراق يعانى أزمات كبيرة.