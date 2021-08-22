السيسى يوجه بتطوير القرية البحثية فى توشكى

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وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بتطوير واستغلال القرية البحثية المقامة فى توشكى واستكمال بنيتها الأساسية، لتصبح مركزا بحثيا وتدريبيا عالى المستوى يوفر الكوادر المؤهلة للتعامل مع آليات الميكنة الزراعية المتطورة وأساليب الرى الحديث وانتقاء افضل أنواع الزراعات والمحاصيل.

جاء ذلك خلال اجتماع السيسى بالسيد القصير وزير الزراعة، واللواء أركان حرب وليد أبو المجد، مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء أركان حرب ياسر الجمل، رئيس مجلس إدارة شركة صافى، واللواء أركان حرب عبدالسلام شفيق، رئيس الشركة المصرية للتعدين والمحاجر والملاحات، واللواء أركان حرب توفيق سامى، رئيس شركة استصلاح الأراضى الصحراوية، واللواء أركان حرب كرم سالم، رئيس الشركة الوطنية للمقاولات؛ لمتابعة التوسعات المستقبلية لاستصلاح الأراضى الصحراوية على مستوى الجمهورية، خاصةً فى منطقة جنوب الوادى بتوشكى وشرق العوينات.

وخلال الاجتماع تم عرض الجهود المشتركة لمختلف جهات الاختصاص فيما يتعلق بالدراسات ذات الصلة بمشروعات التنمية الزراعية فى منطقة جنوب الوادى والتوسعات المستقبلية المقترحة فى هذا الصدد، خاصةً صلاحية وجودة التربة ونسبة الملوحة وتوفير مصادر المياه، وذلك بهدف إقامة مشروعات تنموية مستدامة حول تلك المناطق، وكذا الاستفادة من الجزء الأكبر من المياه التى تفقد بها، كما تم عرض المشروع الخاص بالزراعة المتكاملة فى واحة سيوة، حيث وجه الرئيس بتحقيق الاستغلال الأمثل من خلال هذا المشروع للخصائص الطبيعية المتميزة بالمنطقة، خاصةً عيون المياه النقية وجودة الأرض والظروف المناخية المواتية، وذلك بالتنسيق بين كل الجهات المعنية، مع تزويد المنطقة بالخدمات الرئيسية بما يساعد على تنمية المجتمع هناك بصورة مستدامة.

وشهد الاجتماع عرض الموقف التنفيذى للشركة المصرية للتعدين وإدارة واستخدام المحاجر والملاحات، خاصةً ما يتعلق بدراسة حوكمة وإعادة الهيكلة للشركة، بما فيها الوحدات الإنتاجية التابعة لها على مستوى المحافظات، ومصانع الرخام والجرانيت وخطوطها الإنتاجية لاستخراج المواد الخام، ولتحقيق الاستغلال الأمثل لمنظومة المحاجر على مستوى الجمهورية، فضلاً عن زيادة القيمة الاقتصادية للمواد المحجرية المستخرجة.

وقد وجه الرئيس فى هذا الإطار بأن تساهم الشركة بهيكلها الجديد فى حسن إدارة استغلال الثروة المعدنية فى مصر، من خلال استخراج المواد الخام وتصنيعها، وذلك فى إطار استراتيجية الدولة الثابتة للاستفادة من الخامات الطبيعية المتوفرة فى مصر، بما يساهم فى تعظيم قيمتها المضافة لصالح الاقتصاد الوطنى والدخل القومى، ويعزز من الخطة الصناعية الشاملة للدولة وجهود خلق مجتمعات عمرانية جديدة عن طريق توفير الاحتياجات اللازمة من المنتجات الخامات الأولية على المستوى المحلى، بما يخفف من فاتورة الاستيراد ويوفر العملة الصعبة.