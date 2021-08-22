حالة الطقس اليوم وغدًا .. وارتفاع درجات الحرارة نهاية الأسبوع

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تكاد تكون درجات الحرارة اليوم، الأحد متطابقة مع درجات الحرارة أمس السبت، وتكون درجة الحرارة العظمي الأعلي فى مصر 42 درجة فى أسوان وإدفو، ويستمر نشاط الرياح على القاهرة وعدد من المدن المصرية، وكما تستمر الشبورة فى الصباح على طرق القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري طوال الأسبوع بحسب هيئة الأرصاد الجوية، ويشهد نهاية الأسبوع ارتفاعًا طفيفًا فى درجات الحرارة على أغلب المناطق.

يكاد يتطابق الطقس اليوم فى مصر مع طقس الأمس حسب توقعات الأرصاد الجوية، ويظل في القاهرة الكبري وشمال الصعيد والوجه البحري حارا رطبا، ويكون فى السواحل الشمالية مائل للحرارة رطبا، وفى جنوب الصعيد وجنوب سيناء شديد الحرارة، أما خلال ساعات الليل فيكون معتدل الحرارة رطبًا علي القاهرة وعلي جميع أنحاء مصر.

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأحد

تستمر درجة الحرارة في القاهرة العظمي مثل الأمس 36 درجة، والصغرى 26 درجة، وتظل المحسوسة 38 درجة، وتنخفض درجة الحرارة فى الإسكندرية العظمي إلى 32 درجة، وتظل الصغرى 25 درجة، والمحسوسة 35 درجة.

وتكون درجات الحرارة في أسوان 42-27، الأقصر 41-26، إدفو 42-27، أسيوط 38-25، أبوسمبل 41-26، الفيوم 37-26، سيوة 37-22، قنا 41-26، المنيا 37-24، الوادي الجديد 41-26، سوهاج 39-24، بني سويف 37-24، شلاتين 38-27، حلايب 36-28 درجة.

ويتوقع أن تكون في بلطيم 32-25، المنصورة 36-25، السويس 36-24، الزقازيق 36-25، بورسعيد 32-25، الطور 35-27، طنطا 36-25، دمنهور 35-26، الإسماعيلية 37-24، رفح 32-24، مطروح 31-25، شبين الكوم 36-26، شرم الشيخ 39-28، السلوم 32-24، طابا 37-25، دمياط 32-25، العريش 33-25، الغردقة 38-28 درجة.

أخبار الطقس اليوم في مصر .. درجة الحرارة في القاهرة 36 سوهاج 39 الإسكندرية 32

حالة الطقس غدًا الإثنين

يتوقع أن تكون حالة الطقس غدًا الإثنين شبيهة بحالة الطقس اليوم الأحد ماعدا القاهرة والوجه البحري والذي تنخفض درجة الحرارة العظمي والمحسوسة بدرجة واحدة عن اليوم، ويتوقع أن تكون درجات الحرارة العظمي والمحسوسة كالأتي: القاهرة الكبري والوجه البحري 35-37، السواحل الشمالية 31-34، جنوب سيناء 39-42، شمال الصعيد 37-39، جنوب الصعيد 41-42 درجة.

وتتكون الشبورة المائية فى الصباح الباكر على الطرق المتجهة للقاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري، ويستمر نشاط الرياح في القاهرة الكبري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء.

أحوال الطقس ودرجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

لا يوجد تغيرات كبيرة فى أحوال الطقس هذا الأسبوع عن حالة الطقس اليوم، ولكن يوجد ارتفاعًا طفيفًا فى درجات الحرارة فى نهاية الأسبوع، مع استمرار تكون الشبورة ونشاط الرياح على ذات المناطق.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة العظمى والمحسوسة فى القاهرة الكبري والوجه البحري يوم الثلاثاء والأربعاء 35-37، والخميس والجمعة 36-38 درجة.

وتكون في السواحل الشمالية يوم الثلاثاء والأربعاء 31-34، والخميس والجمعة 32-35 درجة، وتكون في جنوب سيناء الثلاثاء والأربعاء 39-42، والخميس والجمعة 40-43 درجة.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة في شمال الصعيد الثلاثاء 36-38، والأربعاء 37-39، والخميس والجمعة 38-40 درجة، وفي جنوب الصعيد من الثلاثاء والأربعاء 41-42 درجة، والخميس 42-43، والجمعة 43-44 درجة،

أخبار الطقس اليوم في مصر .. درجة الحرارة في القاهرة 36 سوهاج 39 الإسكندرية 32

تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

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