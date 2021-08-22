أخبار عاجلة

حمادة أنور: شيكابالا ومجاهد مخطئان -
انهيار 20 منزلًا جنوب موريتانيا بسبب الأمطار المصحوبة بالعواصف -
ميدو ينتقد عقوبة إيقاف شيكابالا 8 أشهر: «قرار ظالم.. ومجاهد شعر بالإهانة» -
السعودية تدين استهداف الحوثيين لقاعدة العند العسكرية في لحج اليمنية -
سكرتير عام محافظة الجيزة يتفقد أكشاك ممشى المريوطية -
مفتي الجمهورية يدين مقتل 19 شخصًا في هجوم على قرية شرقي الكونغو -
"التحالف": اعتراض وتدمير مسيرة ثالثة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط -
قانوني لـ"سبق": مقتحمة عرضة "خيرات الباحة" ارتكبت أفعالاً خادشة للحياء.. وهذه عقوبتها -
"الأعمال السعودي العماني" يبحث آليات تعزيز التجارة البينية في اجتماعه الثاني بمسقط -
"الأرصاد" تُنبِّه 5 مناطق: أمطار وسُحب رعدية وموجة حارة وتدنٍّ في مدى الرؤية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«طريق الشمس» تختتم حفل لينا شاماميان بالقعة

Print
«طريق الشمس» تختتم حفل لينا شاماميان بالقعة «طريق الشمس» تختتم حفل لينا شاماميان بالقعة

لاقتراحات اماكن الخروج

خطفت الفنانة السورية لينا شاماميان قلوب جمهورها المصري في القاهرة بسهرة غنائية على مسرح قلعة صلاح الدين الأيوبي.

ونثرت لينا عبق الطرب والحنين والشوق بصوتها في مستهل أولى مشاركاتها الرسمية في فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء بنسخته التاسعة والعشرين، وذلك في ختام جولتها الغنائية في خلال موسم الصيف مرت خلالها بين دار الأوبرا المصرية ومكتبة الإسكندرية وكايرو جاز كلوب.

وأسرت الفاتنة السورية مسامع أكثر من 4 آلاف شخص من مختلف الأعمار بين الشباب والعائلات والأطفال عبر رحلة غنائية في ملكوت أغانيها، على مدار ساعة ونصف متواصلة، بدأتها برائعة «لما بدا يتثنى»، و«قصة عشق»، وأغنية التراث السوري «قبل العشا»، مرورا بأغنيات «شام» و«بالي معاك» و«هالأسمر اللون»، كما أمتعت الحضور بصوتها باللهجة المصرية عبر رائعة «الحلوة دي» وأغنيتها الشهيرة «هنعيش ونشوف»

وعبرت لينا شاماميان عن سعادتها الغامرة للجمهور عبر إطلالتها المميزة في القلعة نظرا لكونها تعيد الحنين إليها بذكريات حفلاتها في سوريا في الأماكن الأثرية، مما جعلها متأثرة بين الاشتياق والسعادة، معبرة عن امتنانها لحب المصريين لها وفرصة إطلالتها عليهم في مكان تاريخي مثل قلعة صلاح الدين.

واحتفت لينا مؤخرا بإطلاق أجدد أغنياتها المصورة «طريق الشمس»، بصورة كليب تم تصويره في القاهرة، وأهدت العمل لبلاد الشمس وهي المسمى القديم لبلتد الشام بين سوريا وفلسطين والعراق ولبنان، وتهديها لشعوب تلك البلاد لما بعانون منه من صعوبات وحروب وآلام، كما انتهت لينا من تسجيل أجدد اغنياتها باللهجة المصرية المقرر ظهورها خلال أيام، كما تكمل جولتها الغنائية بالعالم العربي بحفل كبير في دبي مطلع سبتمبر المقبل، كما يعرض لها حاليا الجزء الثاني من مسلسل «إلا أنا»، التي شاركت خلاله بأغنية التتر «هنعيش ونشوف».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزير التعليم العالي: نحاول تغير مفاهيم الأسر المصرية عن الكليات ووظائف المستقبل

وزير التعليم العالي: نحاول تغير مفاهيم الأسر المصرية عن الكليات ووظائف المستقبل

مصرع فتاة غرقا في أسوان

مصرع فتاة غرقا في أسوان

أحمد مجاهد عن تدخل أبو ريدة في قراراته: والله غير صحيح .. فيديو

أحمد مجاهد عن تدخل أبو ريدة في قراراته: والله غير صحيح .. فيديو

«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو اقتحام بلطجية لمنازل مواطنين بحدائق القبة

«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو اقتحام بلطجية لمنازل مواطنين بحدائق القبة