«كباتن الزعترى» يعرض لأول مرة عربيًا فى مهرجان الجونة

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يشارك المخرج على العربى فى الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائى الدولى التى تقام فى الفترة من ١٤ وحتى ٢٢ أكتوبر المقبل، بفيلمه الوثائقى «كباتن الزعترى»، حيث سيحصل على عرضه الأول فى العالم العربى وذلك ضمن قسم الأفلام الوثائقية الطويلة. كان «كباتن الزعترى» قد شارك فى أكثر من ٨٢ مهرجانا حول العالم، وترشح لأكثر من ١٥ جائزة دولية،

وشهد عرضه العالمى الأول فى مهرجان صاندانس السينمائى الدولى، حيث حصل على المركز الثانى ضمن قائمة أفضل أفلام فى المهرجان، وكان الفيلم قد فاز بعدة جوائز عند مشاركته فى الدورة الثالثة ضمن القائمة القصيرة للأفلام فى مرحلة ما بعد الإنتاج. ويدور «كباتن الزعترى» حول قصة محمود وفوزى، اللذين يعيشان فى مخيم الزعترى للاجئين فى الأردن منذ 5 سنوات، وعلى الرغم من ظروفهما الصعبة، فإنهما يركزان كل طاقتهما على حبهما الأول: كرة القدم، وعندما تصل أكاديمية «أسباير» إلى المخيم لاختيار لاعبين لبطولة دولية، ومن المنتظر أن ينطلق الفيلم فى دور العرض الأمريكية فى نيويورك ولوس أنجلوس فى ١٩ نوفمبر المقبل.