محمد رمضان يعلن وفاة حماته

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أعلن الفنان محمد رمضان وفاة حماته، والعزاء اليوم في مسجد الحامدية الشاذلية بعد صلاة المغرب.

وكتب محمد رمضان عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت اليوم والدة زوجتي، أسألكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة وأن يسكنها الله فسيح جناته».

كان محمود رمضان شقيق الفنان محمد رمضان أعلن وفاة حماة شقيقه، والدة نسرين عبدالفتاح، مشيرا إلى تشييع الجثمان غدا الأحد إلى مقابر العائلة والعزاء بجامع الحمدية الشاذلية.

أكد محمود رمضان في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «سيتم تشيع جثمان الراحلة غدا إلى مقابر العائلة، وسيقام العزاء الأحد في الحامدية الشاذلية عقب صلاة المغرب».

كان محمد رمضان أحيى مساء أمس الجمعة واحدة من أضخم الحفلات الغنائية الاستعراضية بمواصفات لايف عالمية في الساحل الشمالي، بحضور عشرات الآلاف من الجمهور من مختلف الأعمار والجنسيات العربية وبعض الجنسيات الأوربية.