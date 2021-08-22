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«يا بلح زغلول»

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«يا بلح زغلول» «يا بلح زغلول»

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مع بدء موسم جنى التمور الرطبة فى ومع أغانى الترويج لها من مشاهير الباعة «يا بلح زغلول، التى تؤكد أن المصريين يميلون للأصناف الرطبة من التمور رغم أن الصادرات تعتمد على التمور نصف الجافة، ووفقا لتقرير رسمى أصدرته وزارة الزراعة فإن 52.7% من إجمالى إنتاج التمور فى مصر هى تمور رطبة يتم استهلاكها قبل النضج الفيسيولوجى للثمار وتكون طرية وذات طعم جيد وتنتشر فى الأسواق خلال الفترة من أغسطس وحتى نهاية سبتمبر من كل عام.

وتضم التمور الرطبة (الزغلول والحيانى، الأمهات، السمانى والزغلول) والتى يتم استهلاكها قبل النضج الفسيولوجى للثمار، ففى هذه المرحلة، تكون التمور طريّة وتكون نسبة الرطوبة فى الثمرة تفوق 30% وذات طعمٍ جيدٍ وعمر محدَّد للبقاء صالحة لفترة التسويق. ولابد من استخدام تقنيات التجميد لحفظها وتسويقها فى الغالب على مستوى السوق المحلية، مشيرا إلى أن التمور المصرية تحتوى أيضا على التمور الجافة والتى تقبل عليها السوق المحلية، وتمثل نسبة صغيرة 1.2% من إجمالى الإنتاج. ومصر تنتج الأصناف نصف الجافة من التمور والتى تقبل عليها السوق المحلية، ولها حظوظ كبيرة فى اقتحام الأسواق العالمية تمثل 15.6% من إجمالى الإنتاج، وهذه الأصناف ستكون الركيزة الأساسية فى استراتيجية تطوير القطاع إلى جانب بعض الأصناف العالمية التى تم إدخالها وزراعتها، ونذكر منها المجدول والبرحى وهى أقرب إلى الذوق الخارجى.

المصرى اليوم

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