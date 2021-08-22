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محافظ مطروح يتابع تنفيذ 80 كيلو من الطرق

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محافظ مطروح يتابع تنفيذ 80 كيلو من الطرق محافظ مطروح يتابع تنفيذ 80 كيلو من الطرق

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تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تنفيذ اعمال عدد من الطرق للتيسير على المواطنين بعدد من المناطق والتجمعات الصحراوية غرب مطروح بطول ٨٠كم وبنسبة تنفيذ ٦٩% وذلك من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي.

واوضح اللواء مهندس امون مرتضى ابو عمر رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى انه نم الانتهاء من الوصلات الاتية:

- رواق 2.75 كم- عياد 2 كم- استكمال حكارة 2.5 كم -ربط العبس بابوشناب 3.865 كم -ربط الكميلات بالافراد 5.55 كم- المقابر الغربية 3.35 كم- هارون عشيبات 2.5 كم- جرجوب 2 كم

• جاري العمل في الوصلات الاتية

- سكة الملح ١٥ كم- العميا 6.100 كم- أولاد مسعود 3.500 كم- محيشي 2.500 كم- طريق متفرع من الصرف الصحي2.100كم- استكمال العقر1.600 كم- استكمال الغول 3.100 كم- ربط الوصارية بابوميلاد- استكمال الهاتشي 1.900 كم- استكمال العوينات 7.500 كم- عايزينه اولاد عبدالجليل2.250 كم.

المشروع تحت اشراف مهندسو منطقة تنفيذ غرب مطروح بالجهاز.

المصرى اليوم

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