قادة أفغانستان الجدد.. باحث شرعى وقائد المفاوضات مع الأمريكيين

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انتصرت حركة طالبان فى أفغانستان على الحكومة المدعومة من الغرب فى العاصمة الأفغانية كابول لتعود وتستولى على السلطة من جديد لأول مرة منذ الإطاحة بها فى عام 2001.

كانت الحركة اجتذبت أعضاء ممن يسمون بالمجاهدين الذين صدوا، بدعم من الولايات المتحدة، القوات السوفيتية فى الثمانينيات، ولطالما كانت حركة طالبان على رأسها شخصيات سرية، مثل مؤسسها الملا عمر أو زعيمها الحالى هبة الله آخند زاده.

وفى الوقت الذى أكملت فيه طالبان سيطرتها على العاصمة الأفغانية كابول أصبح الوجه الأكثر علانية للجماعة، الزعيم السياسى الملا عبد الغنى بردار، الذى ظهر على وسائل التواصل الاجتماعى ليعلن النصر.

ظهر ت جماعة طالبان فى 1994 كواحدة من الفصائل التى تخوض حربًا أهلية واستمرت فى السيطرة على معظم البلاد بحلول عام 1996، عندما فرضت شريعة صارمة زاعمة أنها تطبق أحكام الدين، واتهمها المعارضون والدول الغربية بتطبيق نسختها من الشريعة بوحشية وقمع الأقليات الدينية، وكان مؤسس الحركة وزعيمها الأصلى هو الملا محمد عمر، الذى اختبأ بعد الإطاحة بطالبان من قبل القوات المحلية المدعومة من الولايات المتحدة فى أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة، وكان مكان تواجده شديد السرية لدرجة أن موته، فى عام 2013، تم تأكيده بعد عامين من قبل ابنه.

وعادت حركة طالبان مرة أخرى إلى الصعود عسكريًا فى أفغانستان، منذ أن بدأت القوات الأجنبية فى الانسحاب، واستولوا على معظم أراضى البلاد.

وفيما يلى بعض الشخصيات الرئيسية فى طالبان.

هبة الله آخند زاده

الباحث الشرعى، المعروف باسم «أمير المؤمنين»، وهو المرشد الأعلى لطالبان الذى يتمتع بالسلطة النهائية على الشؤون السياسية والدينية والعسكرية للجماعة.

ولد هبة الله آخند زاده فى 19 من أكتوبر 1967 فى مدينة قندهار، وهو ينحدر من قومية البشتون التى تمثل العمود الفقرى لحركة طالبان.

تولى آخند زاده زعامة طالبان بعد مقتل سلفه أختر محمد منصور فى غارة لطائرة أمريكية مسيرة وفق ما أعلنت طالبان فى مايو من العام 2016.

ووفق تقارير إعلامية، فقد تولى الملا هبة الله مسؤوليات فى المحاكم الشرعية إبان فترة حكم طالبان لأفغانستان اعتبارًا من العام 1996.

وبحسب تقرير لصحيفة تليجراف البريطانية، كان الملا هبة الله ضمن الحلقة المقربة من مؤسس طالبان الملا محمد عمر عام 2001، عند اجتياح القوات الأمريكية أفغانستان، وشغل منصب نائب الزعيم السابق أختر منصور حتى مقتله.

وفى مؤشر على علاقته الجيدة بتنظيم القاعدة، بعد اختياره زعيمًا لطالبان أعلن أيمن الظواهرى زعيم القاعدة حينها، بشكل فورى مبايعة آخند زاده، مشددًا على أن أهم هدف للقاعدة هو دعم طالبان.

ولمدة 15 عامًا، حتى اختفائه المفاجئ فى مايو، 2016، درس آخند زاده الخطب فى مسجد بكوتشلاك، بلدة فى جنوب غرب باكستان، حسبما قال شركاء وطلاب لـ رويترز.

الملا عبد الغنى برادر

نائب زعيم حركة طالبان وصل مؤخرًا إلى ولاية قندهار، العاصمة السابقة لطالبان، وذلك بعد سيطرة الحركة التى شارك فى تأسيسها على البلاد.

وقال متحدث باسم طالبان على موقع «تويتر»، إن «برادر وصل مع وفد رفيع المستوى إلى بلدهم الحبيب، بحسب تعبيره، قادمين من قطر».

وبرادر أحد مؤسسى طالبان، ورأس المكتب السياسى للحركة، وقاد من العاصمة القطرية الدوحة المفاوضات مع الأمريكيين التى أدت إلى انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان ثم محادثات السلام مع الحكومة الأفغانية التى لم تسفر عن شىء.

ويعتبر أكبر دبلوماسى فى طالبان، وأحد أكثر قادة الملا عمر الموثوق بهم، وفى عام 2010 قُبض على الملا بردار فى مدينة كراتشى بجنوب باكستان من قبل عملاء تابعين للمخابرات الداخلية، وكالة التجسس الباكستانية.

وتم تصويره وعرضه مكبلًا بالسلاسل فى محاولة لإظهار واشنطن أن السلطات الباكستانية تأخذ على محمل الجد مطاردة متمردى طالبان إلا انه تم الافراج عنه فى 2018.

وهذه هى المرة الأولى التى يعود فيها زعيم كبير فى حركة طالبان علنًا إلى أفغانستان، منذ أن أطاح بالحركة تحالف تقوده الولايات المتحدة فى أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001.

الملا محمد يعقوب

يشرف يعقوب، نجل مؤسس طالبان الملا عمر، على العمليات العسكرية للجماعة، وذكرت تقارير إعلامية محلية أنه داخل أفغانستان، وتم ترشيحه قائدًا عامًا للحركة خلال العديد من صراعات الخلافة، لكنه قدم آخند زاده فى عام 2016 لأنه شعر أنه يفتقر إلى الخبرة فى ساحة المعركة وكان صغيرًا جدًا، وفقًا لقائد طالبان فى الاجتماع الذى تم فيه اختيار خليفة منصور. ويُعتقد أن يعقوب فى أوائل الثلاثينيات من عمره.

سراج الدين حقانى

يقود سراج الدين، وهو نجل القائد البارز للمجاهدين جلال الدين حقانى، شبكة حقانى، وهى جماعة غير محكمة التنظيم تشرف على الأصول المالية والعسكرية لطالبان عبر الحدود الباكستانية الأفغانية.

ويعتقد بعض الخبراء أن عائلة حقانى أدخلت تفجيرات انتحارية إلى أفغانستان وأنهم متهمون بارتكاب العديد من الهجمات البارزة فى أفغانستان بما فى ذلك مداهمة فندق كبير فى كابول ومحاولة اغتيال الرئيس الأفغانى آنذاك حامد كرزاى وتنفيذ هجوم انتحارى على السفارة الهندية.

كما اتهمت الحركة، أيضا، باغتيال بعض كبار المسؤولين الأفغان واحتجاز غربيين رهائن قبل الإفراج عنهم مقابل فدية أو سجناء، مثل الجندى الأمريكى بو برجدال، الذى أطلق سراحه فى 2014 مقابل خمسة معتقلين أفغان من سجن جوانتانامو.

ومقاتلو حقانى المعروفون باستقلاليتهم ومهاراتهم القتالية وتجارتهم المربحة، هم المسؤولون عن عمليات طالبان فى المناطق الجبلية فى شرق أفغانستان، ويعتقد أن تأثيرهم قوى على قرارات الحركة.

وتعتبر واشنطن شبكة حقانى التى أسسها والده إرهابية، وفصيلًا من أخطر الفصائل التى قاتلت القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسى فى العقدين الماضيين فى أفغانستان، ويعتقد أن حقانى فى أواخر الأربعينيات أو أوائل الخمسينيات من عمره، ومكان وجوده غير معروف.

شير محمد عباس ستانيكزاى

عاش ستانيكزاى- نائب وزير سابق فى حكومة طالبان قبل الإطاحة بها- فى الدوحة منذ ما يقرب من عقد من الزمان، وأصبح رئيس المكتب السياسى للجماعة هناك فى عام 2015. وشارك فى المفاوضات مع الحكومة الأفغانية السابقة، ومثل حركة طالبان فى رحلات دبلوماسية إلى دول عدة.

عبد الحكيم حقانى

رئيس فريق طالبان المفاوض، ويرأس كبير قضاة الظل السابق فى حركة طالبان مجلس علماء الدين القوى، ويُعتقد على نطاق واسع أنه الشخص الذى يثق به آخند زاده أكثر من غيره.