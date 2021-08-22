«نادال» يعلن انتهاء موسمه فى التنس خلال 2021

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعلن نجم التنس الإسبانى رفائيل نادال، إنهاء مشاركته فى البطولات خلال ما تبقى من موسم 2021، بسبب إصابة فى القدم تزعجه طوال عام.

وبصورة غير متوقعة ودع نادال بطولة واشنطن فى وقت سابق من الشهر الجارى، فى بداية استعداداته لآخر البطولات الأربع الكبرى للموسم الحالى، قبل أن ينسحب مطلع هذا الأسبوع من بطولة تورونتو للأساتذة بسبب نفس المشكلة.

وكتب نادال المصنف الرابع عالميًّا عبر «تويتر»، الجمعة: «أود أن أبلغكم بأننى وبكل أسف اضطررت لإنهاء مسيرتى فى موسم 2021».

وظهرت تأثيرات هذه الإصابة خلال بطولة فرنسا المفتوحة، حيث خسر فى قبل النهائى أمام الصربى نوفاك ديوكوفيتش الذى توج باللقب لاحقًا.

وأضاف النجم الإسبانى: «بصراحة عانيت أكثر مما ينبغى طوال عام بسبب القدم وأحتاج لبعض الوقت للعثور على حل لهذه المشكلة أو على الأقل أن يتحسن الوضع من أجل الاستمرار فى الحصول على خيارات خلال الأعوام القليلة المقبلة».

وتابع: «أنا فى غاية الحماس والتصميم على القيام بكل المطلوب من أجل التعافى والوصول لأفضل مستوى ممكن من أجل الاستمرار فى التنافس على الأشياء التى تحفزنى للقيام بذلك».

وقال رفائيل نادال: «أنا على قناعة بإمكانية تحقيق ذلك من خلال تعافى القدم وبعض الجهود اليومية. وسأعمل بكل جدية ممكنة من أجل تحقيق هذا الهدف».

ولن يشارك النجم السويسرى المخضرم روجر فيدرر الحائز 20 لقبًا كبيرًا تمامًا مثل نادال فى بطولة أمريكا المفتوحة، وسيغيب عن الملاعب لعدة أشهر بسبب خضوعه لجراحة فى الركبة.

وستقام أمريكا المفتوحة ما بين 30 أغسطس الجارى و12 سبتمبر المقبل.

فى سياق آخر، تلقت نجمة التنس اليابانية، نعومى أوساكا، صدمة موجعة وخرجت من الدور الثالث ببطولة سينسناتى، بعد هزيمتها أمام السويسرية جيل تايشمان.

أما النجمة الأسترالية أشليه بارتى، فقد تأهلت إلى دور الثمانية بعدما تغلبت على البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا حاملة اللقب.

كما تأهلت التشيكية بترا كفيتوفا بالفوز على التونسية أُنس جابر 6-1 و6-2.

وبدت أوساكا، المصنفة الثانية على العالم والحائزة 4 ألقاب فى بطولات الجراند سلام، فى طريقها إلى العبور لدور الثمانية بعدما حققت بداية قوية فى المجموعة الأولى وفازت بها.

لكن تايشمان، المشاركة فى البطولة ببطاقة دعوة، فجرت مفاجأة وقلبت موازين المباراة لصالحها.

وحققت تايشمان بذلك أكبر انتصار فى مسيرتها عبر الفوز على أوساكا، التى تلقت الهزيمة بعد الفوز فى المجموعة الأولى للمرة الرابعة فقط منذ عام 2017.

وتلتقى تايشمان فى دور الثمانية، مواطنتها بليندا بينسيتش المتوجة بالميدالية الذهبية فى أولمبياد طوكيو، والتى تأهلت على حساب التشيكية كارولينا موكوفا دون عناء كبير، حيث انسحبت موكوفا بسبب الإصابة عندما كانت بينسيتش متقدمة 7-5 و2-1.

وقدمت بارتى عرضًا قويًّا أمام أزارينكا المتوجة بلقبين فى بطولات الجراند سلام، لتطيح بها من الدور الثالث. وتلتقى بارتى فى دور الثمانية، التشيكية بربورا كريتشيكوفا التى تأهلت بالفوز على الإسبانية جاربين موجوروزا 6-1 و6-7 (5-7) و6-2.