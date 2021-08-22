أخبار عاجلة

حمادة أنور: شيكابالا ومجاهد مخطئان -
انهيار 20 منزلًا جنوب موريتانيا بسبب الأمطار المصحوبة بالعواصف -
ميدو ينتقد عقوبة إيقاف شيكابالا 8 أشهر: «قرار ظالم.. ومجاهد شعر بالإهانة» -
السعودية تدين استهداف الحوثيين لقاعدة العند العسكرية في لحج اليمنية -
سكرتير عام محافظة الجيزة يتفقد أكشاك ممشى المريوطية -
مفتي الجمهورية يدين مقتل 19 شخصًا في هجوم على قرية شرقي الكونغو -
"التحالف": اعتراض وتدمير مسيرة ثالثة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط -
قانوني لـ"سبق": مقتحمة عرضة "خيرات الباحة" ارتكبت أفعالاً خادشة للحياء.. وهذه عقوبتها -
"الأعمال السعودي العماني" يبحث آليات تعزيز التجارة البينية في اجتماعه الثاني بمسقط -
"الأرصاد" تُنبِّه 5 مناطق: أمطار وسُحب رعدية وموجة حارة وتدنٍّ في مدى الرؤية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

رسميًا.. علي ماهر يجدد تعاقده مع المصري

Print
رسميًا.. علي ماهر يجدد تعاقده مع المصري رسميًا.. علي ماهر يجدد تعاقده مع المصري

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

نجح مسوؤولو النادي المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية، في تجديد التعاقد مع على ماهر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي البورسعيدي لمدة موسم.

وقام على ماهر، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بالتوقيع على عقود تجديد عقده مع المصري لمدة موسم، وذلك بعد الجلسة التي جمعته مع سمير حلبية حلبية، رئيس النادي البورسعيدي ومحمد الخولي، نائب رئيس النادي، وميدو حزين وسيد مرعي، وكيلي اللاعب.

ونجح على ماهر، في قيادة المصري للمشاركة في بطولة الكونفيدرالية الافريقية في نسختها المقبلة، بعد تواجد الفريق في المربع الذهبي.

يُذكر أن المصري يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدورس برصيد 49 نقطة، جمعها من الفوز في 13 مباراة وتعادل في في 10 لقاءات وتعرض للهزيمة في 9 مباريات، أحرز لاعبوه 43 هدفًا وتلقت شباكه 35 غيرها.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
حمادة أنور: شيكابالا ومجاهد مخطئان

حمادة أنور: شيكابالا ومجاهد مخطئان

انهيار 20 منزلًا جنوب موريتانيا بسبب الأمطار المصحوبة بالعواصف

انهيار 20 منزلًا جنوب موريتانيا بسبب الأمطار المصحوبة بالعواصف

ميدو ينتقد عقوبة إيقاف شيكابالا 8 أشهر: «قرار ظالم.. ومجاهد شعر بالإهانة»

ميدو ينتقد عقوبة إيقاف شيكابالا 8 أشهر: «قرار ظالم.. ومجاهد شعر بالإهانة»

السعودية تدين استهداف الحوثيين لقاعدة العند العسكرية في لحج اليمنية

السعودية تدين استهداف الحوثيين لقاعدة العند العسكرية في لحج اليمنية