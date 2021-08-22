رسميًا.. علي ماهر يجدد تعاقده مع المصري

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نجح مسوؤولو النادي المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية، في تجديد التعاقد مع على ماهر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي البورسعيدي لمدة موسم.

وقام على ماهر، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بالتوقيع على عقود تجديد عقده مع المصري لمدة موسم، وذلك بعد الجلسة التي جمعته مع سمير حلبية حلبية، رئيس النادي البورسعيدي ومحمد الخولي، نائب رئيس النادي، وميدو حزين وسيد مرعي، وكيلي اللاعب.

ونجح على ماهر، في قيادة المصري للمشاركة في بطولة الكونفيدرالية الافريقية في نسختها المقبلة، بعد تواجد الفريق في المربع الذهبي.

يُذكر أن المصري يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدورس برصيد 49 نقطة، جمعها من الفوز في 13 مباراة وتعادل في في 10 لقاءات وتعرض للهزيمة في 9 مباريات، أحرز لاعبوه 43 هدفًا وتلقت شباكه 35 غيرها.