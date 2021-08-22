سهر الصايغ: مشهد الاعتصاب بمسلسل «الطاووس» مهذب ولم يجرح المشاهدين

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قالت الفنانة سهر الصايغ انها ظلت لفترة طويلة بعد الانتهاء من تصوير مشاهدها بمسلسل «الطاووس» متأثرة بشخصية أمنية.

وأضافت سهر خلال لقاءها مع الاعلامى عمرو الليثى ببرنامج «واحد من الناس» على شاشة الحياة، خلال استضافة أبطال ومخرج مسلسل الطاووس، أن مشهد موت أبيها بعد رؤية اغتصابها من أصعب المشاهد في المسلسل، بعد مشهد الاغتصاب.

وتابعت: «لم أخاف من الصورة الذهنية لمشهد الاغتصاب عند المشاهدين، وسألت الأستاذ رؤوف هنعمل مشهد الاغتصاب إزاى، والحقيقة رؤيته كانت محترمة وتم تقديمة بصورة مهذبة لا تجرح المشاهد».