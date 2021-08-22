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حديقة حيوان في جنوب أفريقيا تضع زوارها في الأقفاص والأسود طلقاء (صور)

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كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن أن هناك محمية للأسود في هاريسميث بجنوب أفريقيا تدعى «جي جي لايون GG lion sanctuary»، يتم وضع زوارها داخل القفص من أجل رؤية الأسود الأفريقية عن قرب بطريقة آمنة وإنسانية، والتقاط صورا تذكارية معها عن قرب.

وشاركت المصورة ومديرة الشركة غير الربحية، سوزان سكوت، هذه الصور التي تظهر عشاق الحيوانات وهم يلتقون بالأسود.

وقالت سكوت: «لقد قدمنا ​​هذه التجربة منذ ما يقرب من عامين، وسلامة ضيوفنا هي الأولوية القصوى».

ويقوم مهندس خاص بفحص القفص المكعب بانتظام للتأكد من قدرته على حمل الوزن بأمان في حالة قفز أسد فوقه اذ إنه يوفر للأسود تحفيز عقلي وجسدي وهو أمر جيد لأي حيوان في الأسر.

وتعتبر هذه الطريقة ملاذا غير هادف للربح يعتمد فقط على التبرعات، وتوفر القفص المكعب دخلاً قليلا يساعد بشكل مباشر في إطعام وحماية الأسود الموجودة.

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المصرى اليوم

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