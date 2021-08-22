الأسبوع في 10 صور: زلزال "طالبان" يضرب أفغانستان.. والكوارث تتوالى

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في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. أسبوع مرير مر على أفغانستان في ظل فوضى الانسحاب الأمريكي وسيطرة "طالبان" على البلاد، لكنه لم يكن أقل مرارة في أنحاء أخرى من العالم تعرضت لكوارث طبيعية. والمزيد تجدونه في الصور.



1- النار تشتعل في منزل تعرض للفحة من لفحات حرائق الغابات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية



2- تضرر هائل للمباني إثر فيضانات قاتلة على طول ساحل البحر الأسود في تركيا



3- عشرات المنازل المتضررة في هايتي بعد أن ضربها زلزال مدمر بقوة 7.2 درجة



4- حريق غابات مدمر في إسبانيا.. ورجل الإطفاء يعاين الأضرار



5- ليست احتفالات الأعياد.. بل نار لاهبة تضيء منحدرات التلال في ولاية كاليفورنيا الأمريكية



6- تناثر قطع الثلج إثر ذوبان النهر الجليدي في أيسلندا نتيجة الاحتباس الحراري



7- بالفعل هي ألعاب نارية.. ولكن المتظاهرون أطلقوها تعبيرًا عن الاحتجاج في وجه الشرطة في بانكوك بتايلاند



8- "طالبان تحكم".. مقاتل أفغاني يحمل سلاحه ويظهر من خلفه الصورة المشوهة على أبواب صالونات التجميل في كابول



9- مقاتلو طالبان يسيطرون على القصر الرئاسي الأفغاني في كابول بعد ساعات قليلة من فرار الرئيس أشرف غني من البلاد



10- مشهد لدير سوميلا الشهير على منحدر صخري مرتفع في مدينة طرابزون التركية