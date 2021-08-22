أخبار عاجلة

حمادة أنور: شيكابالا ومجاهد مخطئان -
انهيار 20 منزلًا جنوب موريتانيا بسبب الأمطار المصحوبة بالعواصف -
ميدو ينتقد عقوبة إيقاف شيكابالا 8 أشهر: «قرار ظالم.. ومجاهد شعر بالإهانة» -
السعودية تدين استهداف الحوثيين لقاعدة العند العسكرية في لحج اليمنية -
سكرتير عام محافظة الجيزة يتفقد أكشاك ممشى المريوطية -
مفتي الجمهورية يدين مقتل 19 شخصًا في هجوم على قرية شرقي الكونغو -
"التحالف": اعتراض وتدمير مسيرة ثالثة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط -
قانوني لـ"سبق": مقتحمة عرضة "خيرات الباحة" ارتكبت أفعالاً خادشة للحياء.. وهذه عقوبتها -
"الأعمال السعودي العماني" يبحث آليات تعزيز التجارة البينية في اجتماعه الثاني بمسقط -
"الأرصاد" تُنبِّه 5 مناطق: أمطار وسُحب رعدية وموجة حارة وتدنٍّ في مدى الرؤية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

نائب المصري يكشف سبب تعطل انتقال العراقي للزمالك وحقيقة المفاوضات مع جنش

Print
نائب المصري يكشف سبب تعطل انتقال العراقي للزمالك وحقيقة المفاوضات مع جنش نائب المصري يكشف سبب تعطل انتقال العراقي للزمالك وحقيقة المفاوضات مع جنش

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

كشف محمد الخولي، نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، عن أسباب تعطل صفقة انتقال كريم العراقي، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم، إلى نادي ، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وقال محمد الخولي، في تصريحات تلفزيونية: «طلبنا بعض اللاعبين من الزمالك ضمن صفقة كريم العراقي، ولا توجد أي مشاكل في الأمور المالية الخاصة بالصفقة».

وأضاف الخولي أن «الأمور المالية ليست محل خلاف في صفقة العراقي، وطلبنا لاعبين من الزمالك ضمن الصفقة ومازالنا ننتظر رد النادي الأبيض».

وعن المفاوضات مع محمود عبدالرحيم جنش، حارس مرمى نادي الزمالك، قال: «لا أساس من الصحة لما تردد عن دخولنا في مفاوضات جنش، للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي»، مؤكدًا: «كل ما تردد في هذا الِأن غير صحيح، وعلي ماهر، المدير الفني، لم يطلب تدعيم مركز حراسة المرمى».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
المقاولون: لن نوافق على رحيل «مجلي»..والزمالك لم يسدد قيمة صفقة الجزيرى

المقاولون: لن نوافق على رحيل «مجلي»..والزمالك لم يسدد قيمة صفقة الجزيرى

وكيل كارتيرون: استمرار حسين لبيب فى نادى الزمالك معناه بقاء الفرنسي

وكيل كارتيرون: استمرار حسين لبيب فى نادى الزمالك معناه بقاء الفرنسي

مجاهد يطالب الخطيب ولبيب بعمل مبادرة لنبذ التعصب.. ورئيس الزمالك يرد زيارتي للأهلي واردة.. فيديو

مجاهد يطالب الخطيب ولبيب بعمل مبادرة لنبذ التعصب.. ورئيس الزمالك يرد زيارتي للأهلي واردة.. فيديو

حسين لبيب: «نحترم قرارات اتحاد الكرة.. وجمهور الزمالك يشيد بدوره الكبير»

حسين لبيب: «نحترم قرارات اتحاد الكرة.. وجمهور الزمالك يشيد بدوره الكبير»