نائب المصري يكشف سبب تعطل انتقال العراقي للزمالك وحقيقة المفاوضات مع جنش

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كشف محمد الخولي، نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، عن أسباب تعطل صفقة انتقال كريم العراقي، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم، إلى نادي الزمالك، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وقال محمد الخولي، في تصريحات تلفزيونية: «طلبنا بعض اللاعبين من الزمالك ضمن صفقة كريم العراقي، ولا توجد أي مشاكل في الأمور المالية الخاصة بالصفقة».

وأضاف الخولي أن «الأمور المالية ليست محل خلاف في صفقة العراقي، وطلبنا لاعبين من الزمالك ضمن الصفقة ومازالنا ننتظر رد النادي الأبيض».

وعن المفاوضات مع محمود عبدالرحيم جنش، حارس مرمى نادي الزمالك، قال: «لا أساس من الصحة لما تردد عن دخولنا في مفاوضات جنش، للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي»، مؤكدًا: «كل ما تردد في هذا الِأن غير صحيح، وعلي ماهر، المدير الفني، لم يطلب تدعيم مركز حراسة المرمى».