حالة الطقس ودرجات الحرارة والرطوبة من اليوم إلى الجمعة 27 أغسطس

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة ونسب الرطوبة المتوقعة خلال الفترة من الأحد 22 أغسطس إلى الجمعة 27 أغسطس 2021، حيث يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وتسود شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة، والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وتنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة طوال هذه الأيام .

ويكون متوسط نسب الرطوبة طوال هذه الفترة كما يلي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى ليلا من 85% إلى 88% والصغرى نهارا من 30% إلى 35%.

- السواحل الشمالية: العظمى ليلا من 90% إلى 92% والصغرى نهارا من 40% إلى 45%.

- جنوب سيناء: العظمى ليلا من 45% إلى 60% والصغرى نهارا من 30% إلى 35%.

- شمال الصعيد: العظمى ليلا من 40% إلى 55% والصغرى نهارا من 20% إلى 25%.

- جنوب الصعيد: العظمى ليلا من 25% إلى 30% والصغرى نهارا من 10% إلى 15%.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من الأحد 22 أغسطس إلى الجمعة 27 أغسطس 2021.

- درجات الحرارة الأحد 22 أغسطس 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 36 درجة والمحسوسة 38، وعلى السواحل الشمالية 31 درجة والمحسوسة 34، وعلى جنوب سيناء 39 درجة والمحسوسة 42، وعلى شمال الصعيد 37 درجة والمحسوسة 39، وعلى جنوب الصعيد 41 درجة والمحسوسة 42 درجة.

- درجات الحرارة الاثنين 23 أغسطس 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 35 درجة والمحسوسة 37، وعلى السواحل الشمالية 31 درجة والمحسوسة 34، وعلى جنوب سيناء 39 درجة والمحسوسة 42، وعلى شمال الصعيد 37 درجة والمحسوسة 39، وعلى جنوب الصعيد 41 درجة والمحسوسة 42 درجة.

- درجات الحرارة الثلاثاء 24 أغسطس2021:

على القاهرة والوجه البحرى 35 درجة والمحسوسة 37، وعلى السواحل الشمالية 31 درجة والمحسوسة 34، وعلى جنوب سيناء 39 درجة والمحسوسة 42، وعلى شمال الصعيد 37 درجة والمحسوسة 39، وعلى جنوب الصعيد 41 درجة والمحسوسة 42 درجة.

- درجات الحرارة الأربعاء 25 أغسطس 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 35 درجة والمحسوسة 37، وعلى السواحل الشمالية 31 درجة والمحسوسة 34، وعلى جنوب سيناء 39 درجة والمحسوسة 42، وعلى شمال الصعيد 37 درجة والمحسوسة 39، وعلى جنوب الصعيد 41 درجة والمحسوسة 42 درجة.

- درجات الحرارة الخميس 26 أغسطس 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 36 درجة والمحسوسة 38، وعلى السواحل الشمالية 32 درجة والمحسوسة 35، وعلى جنوب سيناء 40 درجة والمحسوسة 43، وعلى شمال الصعيد 38 درجة والمحسوسة 40، وعلى جنوب الصعيد 42 درجة والمحسوسة 43 درجة.

- درجات الحرارة السبت 21 أغسطس 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 36 درجة والمحسوسة 38، وعلى السواحل الشمالية 32 درجة والمحسوسة 35، وعلى جنوب سيناء 40 درجة والمحسوسة 43، وعلى شمال الصعيد 38 درجة والمحسوسة 40، وعلى جنوب الصعيد 43 درجة والمحسوسة 44 درجة.

وفيما يلي خريطة حالة الطقس ودرجات الحرارة ومتوسط نسب الرطوبة المتوقعة خلال الفترة من الأحد 22 أغسطس إلى الجمعة 27 أغسطس 2021.