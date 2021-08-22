محاضرات ثقافية متنوعة بثقافة الأقصر

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برعاية د. إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية تهدف إلى نشر الثقافة وتنمية المهارات الإبداعية بفرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة محمد إدريس، حيث عقد قصر ثقافة الأقصر بنادي التكنولوجيا والمعلومات محاضرة بعنوان «شرح أنواع الملفات على سطح المكتب» حاضرها محمود أحمد، بجانب ورشة فنون تشكيلية لتنفيذ لوحة فنية من الزلط نفذتها منار السيد، وأخرى رسم بالكولاج نفذتها شيماء سعيد، كما عقدت محاضرة بعنوان «إطلالة على الوقع الأدبي في الجنوب»، أوضح خلالها الشاعر محمد جاد أن الحركة الأدبية والثقافية في الجنوب لم تزل تظهر تميزا واضحا في الفضاء المطلق من الإبداع بكافة أشكاله، كالربابة والتحطيب، وأقام قصر ثقافة الطفل ورشة حكي عن شخصية الأديب «يوسف إدريس» وتناولت بسمة جابر مولد ونشأة الأديب وتعليمه وأهم كتاباته، فيما نفذت مكتبة الطفل والشباب بالحلة الثقافية ورشة فنون تشكيلية «تزيين أقلام بورق الفوم» نفذها فيصل عبدالعزيز.

عقد بيت ثقافة الاقالته محاضرة بعنوان «استخدامات ورق البردي في عصر الفراعنة»، تحدث محمد الصادق عن طريقة صناعة البردي وأهميته، كما عقد قصر ثقافة إسنا محاضرة بعنوان «حياة كريمة» حاضرها محروس سعد، بجانب أمسية بعنوان «خواطر نثرية عن الوطن» ألقتها صفاء ابو الوفا، وناقش قصر ثقافة حسن فتحي كتاب «أبناؤنا وصحتهم النفسية» تأليف وفيق صفوت ناقشته سلوى جودة، وأوضحت أن أبناؤنا مكون قابل للتشكيل، وكيف يمكن تعزيز العلاقات الأسرية للأبناء وتقديم المساعدة والدعم لهم، وعقدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري الثقافية محاضرة بعنوان «العنف ضد المرأة»، أوضح فيها بهلول مصطفى مكانة المرأة بوجه عام، ودور الإعلام والمؤسسات في توعية المجتمع بأهمية مكانتها، كذلك عقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان «القيم الوجدانية للطفل» تحدث على حسان خلالها عن غرس قيم المحبة والانتماء لديهم، بجانب عرض مسرح عرائس عن «الأمانة» بقصر ثقافة حوض الرمال أداء مني فارس.