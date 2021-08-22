«حياة كريمة» تضئ ليلة جديدة في أسيوط

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ختاماً لفاعليات الاسبوع الثالث من مبادرة «حياة كريمة» برعاية د. إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، ممثلة عن قطاعات وزارة الثقافة المشاركة بالمبادرة «صندوق التنمية الثقافية، المجلس الأعلى للثقافة، الهيئة العامة للكتاب» أنشطتها الثقافية والفنية بقرى مركز ساحل سليم بفرع ثقافة أسيوط بإقليم وسط الصعيد الثقافى، والتى تنفذها الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، والمجلس القومى للمرأة ومؤسسات المجتمع المدنى«بأسيوط، والتى تستمر حتى نهاية شهر أغسطس الجاري، حيث شهدت قرية التناغة الغربية بمركز ومدينة ساحل سليم مجموعة من ورش الحرف التراثية لمبادرة حياة كريمة بمقر مدرسة التناغة الغربية للتعليم الأساسي منها»عجينة السيراميك نفذتها شيرين عفيفي، النحاس قدمها محسن محمد، الشنط بالشرايط نفذتها عائشة عبدالمنعم، تطريز وكروشيه قدمتها ناهد سلامة، التطريز الوبرى قدمتها إيناس حسين، حكي شعبي والعاب شعبية قدمتها لؤا الصباغ«، بجانب عروض فقرة ماسكات العرائس لفرقة أجيال.

كما شهدت القرية قافلة اكتشاف المواهب الفنية والأدبية من خلال لجنة ثقافية فنية لفرع ثقافة أسيوط وهم الفنان أسامة المنصورى والشاعر عصام همام والفنان عبدالرحمن حمدي والفنان محمد السباعي، حيث تم استعراض المواهب الفنية للمشاركين من خلال بعض القصائد الشعرية ومبدعي الفن التشكيلي، بجانب أصحاب المواهب الفنية الغنائية والعزف المنفرد وبعض مواهب التمثيل؛ بالإضافة لمعرض الكتاب «يلا نقرأ» من إصدارات الهيئة، بجانب ورشة عمل فنية للأطفال تحت بعنوان «لا للمخدرات» قدمها صندوق مكافحة المخدرات، وتناولت بعض الرسومات للأطفال للتوعية من اخطار المخدرات.

أقيمت ضمن الفعاليات احتفالية فنية بدأت بالسلام الوطني، أعقبها ايات من القرآن الكريم، ثم فقرة فنية للموهبة عليوة خلف في موهبة الإنشاد الديني، كما شارك أدباء ساحل سليم في الاحتفالية وهم الشعراء «جلال زيان رئيس مجلس إدارة نادي الادب، محمد الألفي، اشرف عبدالمنعم، علاء أحمد»، وقدموا بعض القصائد الشعرية، وتخلل الحفل فقرة فنية للموهبة مارتينا لطيف من قرية بويط، وقدمت مقطوعة موسيقية من مواهب العزف المنفرد، بجانب فقرات استعراضية للمواهب طالبات مدرسة النصر بقرية العفادرة حيث قدمت الطالبات استعراض «ياحبيبتي يا مصر» و«امسك في حلمك» تدريب مني محمد، بجانب فقرة خاصة ضمن مواهب قصر ثقافة الغنايم لذوي الاحتياجات الخاصة بعنوان «المخترع الصغير»، حيث قدم اختراع اليكتروني الخزنة الذكية.

استمتع أهالي قرية التناغة الغربية بلقاء حواري توعوي للشباب قدمه الدكتور نادي سيد مستشار صندوق علاج ومكافحة الإدمانن دار حول قضايا الشباب في ادمان المخدرات وماهية أنواعها وعلاجها وكيفية التواصل مع صندوق مكافحة الإدمان، بجانب عرض بعض مشاكل أهالي القرية ومناقشتها خلال اللقاء، كما اقيم لقاء توعوي للمرأة قدمه الدكتور ماجد عبدالعظيم مدير الإدارة الصحية بساحل سليم، وتناول الحديث حول الصحة العامة للمرأة، بينما قدمت فرقة القوصية للآلات الشعبية عدد من فقراتها الفنية تضمنت بعض التابلوهات التراثية من الطبل والمزمار البلدي، واختتمت الفعاليات بعرض فني لفريق كورال اطفال قصر ثقافة احمد بهاء الدين المتخصص بقيادة المايسترو نصر الدين احمد، وقدمت مجموعة من الأغاني منها «حلوة بلادين يا حبيبتي يا مصر» وبعض المقطوعات الموسيقية من العزف المنفرد.