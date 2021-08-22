ورش حكي ومناقشات بثقافة الوادي الجديد

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة عدة ورش حكى بفرع ثقافة الوادى الجديد، منها ورشة حكى بعنوان «دور قناة السويس» ببيت ثقافة صنعاء، وأخرى بقصر ثقافة موط بعنوان «أهمية قناة السويس من الزوايا التاريخية والسياسية»، كما نظم بيت ثقافة الجديدة ورشة حكى عن «دور المرأة في المجتمع»، بينما نفذت مكتبة الطفل والشباب بالفرافرة ورشة حكى بعنوان «تنظيم الأسرة وأثره على الفرد والمجتمع»، وقدم بيت ثقافة بلاط ورشة حكى بعنوان «تاريخ الإنسان مع وادى النيل»؛ فيما ناقش بيت ثقافة القصر كتاب بعنوان «قناة السويس» للمؤلف عيد الرؤوف، كما ناقشت مكتبة بيت الطفل والشباب بتنيدة مناقشة لكتاب بعنوان «٧ أطباء من الطبيعة» للمؤلف محمد كمال عبدالعزيز، وقدم بيت ثقافة المنيرة سرد قصة بعنوان «فرحانه تهرب من الأسد»، بجانب ورشة فنون تشكيلية للاطفال.

أعدت مكتبة الطفل والشباب ببغداد مجلة حائط عن تلوث البيئة، ونفذ بيت ثقافة المعصرة مجلة حائط عن «معلومات قناة السويس قديما وحديثا»، كما نظمت مكتبة الطفل والشباب بالفرافرة ورشة فنية بعنوان «فى حب مصر»، ونفذ بيت ثقافة بولاق ورشة رسم على الوجه للأطفال، بالإضافة لورشة رسم بعنوان «ادوات الحماية من كورونا» بمكتبة الطفل والشباب بباريس، كذلك أقام بيت ثقافة ناصر الثورة ورشة قص ولصق للأطفال، وعن الإكسسورات من الخرز قدم بيت ثقافة الراشدة ورشة تدريبية للرواد.

أقامت مكتبة شرق بولاق محاضرة ثقافية بعنوان «دور الأطفال في المستقبل» حاضرها أحمد سعد، تناول فيها كيفية إعداد طفل سليم، كما قدم قصر ثقافة الخارجة عرض فنى لفرقة الموسيقى العربية، بجانب عرض فنون شعبية للفرقة القومية للفنون الشعبية، واختتم منفذ بيع الكتاب فعالياته المقامة بقرية الراشدة والذى ضم مجموعة من كتب اصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة.