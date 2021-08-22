دور المواطنة في حماية الشباب من الانحراف بثقافة البحر الأحمر

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برعاية د. إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، ناقشت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، عدد من القضايا الهامة في المجتمع بثقافة البحر الأحمر بإقليم جنوب الصعيد برئاسة محمد ادريس، حيث أعدت مكتبة الطفل والشباب بالقصير محاضرة بعنوان «دور المواطنة في حماية الشباب من الانحراف» وتحدثت سهير ابراهيم قائلة ان الإنتماء إلى الوطن عاطفة وجدانية، ومـشاعر طبيعيـة، جـاء الإسـلام بوسطيته لتهذيبها وتقويمها وتوجيهها الوجهة الصحيحة للحـد مـن تجاوزاتهـا وانفلاتهـا، وأنها تقوم في أساسها على التفاعل والتعاون مع الآخـرين أخـذا وعطـاء وتـضحية، وان الانتماء له اثار إيجابية في حمايـة الـشباب مـن الانحـراف، والتـي تعـود عـلى الفـرد حين قيامه بحقوق الانتماء وواجباته كما شرعها الإسلام، كما قدمت المكتبة أمسية شعرية للشاعر اشرف البنا وقصيدة الحياه معنا ومجموعة من المربعات لمجموعة من الشعراء.

أقيمت بمكتبة الطفل والشباب بسفاجا أمسية شعرية للشاعر اسلام عبدالباسط تضمنت عدة قصائد بالفصحى منها «عيد ميلاد، صوفيه»، بينما نظم بيت ثقافة القصير أمسية شعرية بمشاركة الشعراء أحمد عبدالفتاح، الحسين حامد، حميدى حمزة، اعقبها يوم مفتوح للأطفال ومسابقات فنية وثقافية ترفيهية واللعب بالكراسى ورسم حر مع مسئولة النشاط اسماء عبدالرحيم.