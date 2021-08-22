أخبار عاجلة

حمادة أنور: شيكابالا ومجاهد مخطئان -
انهيار 20 منزلًا جنوب موريتانيا بسبب الأمطار المصحوبة بالعواصف -
ميدو ينتقد عقوبة إيقاف شيكابالا 8 أشهر: «قرار ظالم.. ومجاهد شعر بالإهانة» -
السعودية تدين استهداف الحوثيين لقاعدة العند العسكرية في لحج اليمنية -
سكرتير عام محافظة الجيزة يتفقد أكشاك ممشى المريوطية -
مفتي الجمهورية يدين مقتل 19 شخصًا في هجوم على قرية شرقي الكونغو -
"التحالف": اعتراض وتدمير مسيرة ثالثة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط -
قانوني لـ"سبق": مقتحمة عرضة "خيرات الباحة" ارتكبت أفعالاً خادشة للحياء.. وهذه عقوبتها -
"الأعمال السعودي العماني" يبحث آليات تعزيز التجارة البينية في اجتماعه الثاني بمسقط -
"الأرصاد" تُنبِّه 5 مناطق: أمطار وسُحب رعدية وموجة حارة وتدنٍّ في مدى الرؤية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

دور المواطنة في حماية الشباب من الانحراف بثقافة البحر الأحمر

Print
دور المواطنة في حماية الشباب من الانحراف بثقافة البحر الأحمر دور المواطنة في حماية الشباب من الانحراف بثقافة البحر الأحمر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

برعاية د. إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، ناقشت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، عدد من القضايا الهامة في المجتمع بثقافة البحر الأحمر بإقليم جنوب الصعيد برئاسة محمد ادريس، حيث أعدت مكتبة الطفل والشباب بالقصير محاضرة بعنوان «دور المواطنة في حماية الشباب من الانحراف» وتحدثت سهير ابراهيم قائلة ان الإنتماء إلى الوطن عاطفة وجدانية، ومـشاعر طبيعيـة، جـاء الإسـلام بوسطيته لتهذيبها وتقويمها وتوجيهها الوجهة الصحيحة للحـد مـن تجاوزاتهـا وانفلاتهـا، وأنها تقوم في أساسها على التفاعل والتعاون مع الآخـرين أخـذا وعطـاء وتـضحية، وان الانتماء له اثار إيجابية في حمايـة الـشباب مـن الانحـراف، والتـي تعـود عـلى الفـرد حين قيامه بحقوق الانتماء وواجباته كما شرعها الإسلام، كما قدمت المكتبة أمسية شعرية للشاعر اشرف البنا وقصيدة الحياه معنا ومجموعة من المربعات لمجموعة من الشعراء.

أقيمت بمكتبة الطفل والشباب بسفاجا أمسية شعرية للشاعر اسلام عبدالباسط تضمنت عدة قصائد بالفصحى منها «عيد ميلاد، صوفيه»، بينما نظم بيت ثقافة القصير أمسية شعرية بمشاركة الشعراء أحمد عبدالفتاح، الحسين حامد، حميدى حمزة، اعقبها يوم مفتوح للأطفال ومسابقات فنية وثقافية ترفيهية واللعب بالكراسى ورسم حر مع مسئولة النشاط اسماء عبدالرحيم.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
حمادة أنور: شيكابالا ومجاهد مخطئان

حمادة أنور: شيكابالا ومجاهد مخطئان

انهيار 20 منزلًا جنوب موريتانيا بسبب الأمطار المصحوبة بالعواصف

انهيار 20 منزلًا جنوب موريتانيا بسبب الأمطار المصحوبة بالعواصف

ميدو ينتقد عقوبة إيقاف شيكابالا 8 أشهر: «قرار ظالم.. ومجاهد شعر بالإهانة»

ميدو ينتقد عقوبة إيقاف شيكابالا 8 أشهر: «قرار ظالم.. ومجاهد شعر بالإهانة»

السعودية تدين استهداف الحوثيين لقاعدة العند العسكرية في لحج اليمنية

السعودية تدين استهداف الحوثيين لقاعدة العند العسكرية في لحج اليمنية