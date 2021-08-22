إصابة عاملين في انفجار أسطوانة غاز بمطعم غرب الإسكندرية.. وقرار عاجل من النيابة

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أصيب عاملان في انفجار أسطوانة بوتاجاز بمطعم بمنطقة البيطاش غرب الإسكندرية وتم نقلهما إلى المستشفى، فيما قررت النيابة العامة بسرعة ندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحادث والوقوف على أسبابه وسؤال المصابين.

تلقى قسم شرطة الدخيلة بلاغا بإندلاع حريق في مطعم شهير بمنطقة شهر العسل بالبيطاش، على الفور انتقل ضباط القسم إلى موقع البلاغ برفقة قوات الحماية المدنية وسيارة إسعاف.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده إلى المحلات المجاورة.

وتبين من الفحص أن الحريق نشب بسبب تسريب من إسطوانة غاز ما أدى لانفجارها وإشتعال النيران.

أسفر الحادث عن إصابة عاملين أحدهما حالته حرجة، واحتراق محتويات المطعم بالكامل.

تحرر محضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.