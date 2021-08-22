أخبار عاجلة

حمادة أنور: شيكابالا ومجاهد مخطئان -
انهيار 20 منزلًا جنوب موريتانيا بسبب الأمطار المصحوبة بالعواصف -
ميدو ينتقد عقوبة إيقاف شيكابالا 8 أشهر: «قرار ظالم.. ومجاهد شعر بالإهانة» -
السعودية تدين استهداف الحوثيين لقاعدة العند العسكرية في لحج اليمنية -
سكرتير عام محافظة الجيزة يتفقد أكشاك ممشى المريوطية -
مفتي الجمهورية يدين مقتل 19 شخصًا في هجوم على قرية شرقي الكونغو -
"التحالف": اعتراض وتدمير مسيرة ثالثة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط -
قانوني لـ"سبق": مقتحمة عرضة "خيرات الباحة" ارتكبت أفعالاً خادشة للحياء.. وهذه عقوبتها -
"الأعمال السعودي العماني" يبحث آليات تعزيز التجارة البينية في اجتماعه الثاني بمسقط -
"الأرصاد" تُنبِّه 5 مناطق: أمطار وسُحب رعدية وموجة حارة وتدنٍّ في مدى الرؤية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

إصابة عاملين في انفجار أسطوانة غاز بمطعم غرب الإسكندرية.. وقرار عاجل من النيابة

Print
إصابة عاملين في انفجار أسطوانة غاز بمطعم غرب الإسكندرية.. وقرار عاجل من النيابة إصابة عاملين في انفجار أسطوانة غاز بمطعم غرب الإسكندرية.. وقرار عاجل من النيابة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب عاملان في انفجار أسطوانة بوتاجاز بمطعم بمنطقة البيطاش غرب الإسكندرية وتم نقلهما إلى المستشفى، فيما قررت النيابة العامة بسرعة ندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحادث والوقوف على أسبابه وسؤال المصابين.

تلقى قسم شرطة الدخيلة بلاغا بإندلاع حريق في مطعم شهير بمنطقة شهر العسل بالبيطاش، على الفور انتقل ضباط القسم إلى موقع البلاغ برفقة قوات الحماية المدنية وسيارة إسعاف.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده إلى المحلات المجاورة.

وتبين من الفحص أن الحريق نشب بسبب تسريب من إسطوانة غاز ما أدى لانفجارها وإشتعال النيران.

أسفر الحادث عن إصابة عاملين أحدهما حالته حرجة، واحتراق محتويات المطعم بالكامل.

تحرر محضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
حمادة أنور: شيكابالا ومجاهد مخطئان

حمادة أنور: شيكابالا ومجاهد مخطئان

انهيار 20 منزلًا جنوب موريتانيا بسبب الأمطار المصحوبة بالعواصف

انهيار 20 منزلًا جنوب موريتانيا بسبب الأمطار المصحوبة بالعواصف

ميدو ينتقد عقوبة إيقاف شيكابالا 8 أشهر: «قرار ظالم.. ومجاهد شعر بالإهانة»

ميدو ينتقد عقوبة إيقاف شيكابالا 8 أشهر: «قرار ظالم.. ومجاهد شعر بالإهانة»

السعودية تدين استهداف الحوثيين لقاعدة العند العسكرية في لحج اليمنية

السعودية تدين استهداف الحوثيين لقاعدة العند العسكرية في لحج اليمنية