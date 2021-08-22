تنسيق الثانوية الأزهرية 2021.. الكليات والمعاهد المستثناة من التوزيع الجغرافي

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ينتظر آلاف الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية إعلان موعد بدء تنسيق الثانوية الأزهرية 2021 عبر رابط بوابة الحكومة المصرية.

وتتعدد كليات الجامعة في جميع أنحاء الجمهورية، كذلك المعاهد التي تتبعها، والتي يمكن التقديم فيها وتسجيلها ضمن الرغبات.

تنسيق الثانوية الأزهرية 2021

من المقرر أن يتم تطبيق التوزيع الجغرافي، خلال تسجيل الرغبات والقبول بالجامعة، في جميع الكليات عدا الكليات التي ليس لها مناظر في أي فرع من الفروع فهذه خارج قاعدة التوزيع وهي:

- كلية الإعلام

- كلية التربية الرياضية.

- كلية اللغات والترجمة.

- كلية الاقتصاد المنزلى.

- كلية الدعوة.

- كلية الدراسات الإسلامية والعربية.

- معاهد جامعة الأزهر

تمتلك جامعة الأزهر 84 كلية ومجموعة من المعاهد أبرزها مايلي:

- معهد إعداد فنى التحاليل البيولوجية بكلية العلوم بنات بالقاهرة.

- معهد اعداد فنى المختبرات بكلية العلوم بنات بالقاهرة.

- معهد اعداد فنى قواعد البيانات بكلية العلوم بنات بالقاهرة.

- معهد اعداد فنى التحاليل البيولوجية بكلية العلوم بنين القاهرة.

- معهد اعداد فنى المختبرات بكلية العلوم بنين بالقاهرة.

- معهد اعداد فنى التحاليل البيولوجية بكلية العلوم بنين بأسيوط.

- معهد اعداد فنى المختبرات بكلية العلوم بنين بأسيوط.

- معهد إعداد فنى قواعد البيانات بكلية العلوم بنين بأسيوط.

موعد تنسيق الثانوية الأزهرية..تنسيق الكليات 2021

من المتوقع أن يكون موعد تسجيل رغبات الثانوية الأزهرية، بالقسم العلمي والادبي، نهاية أغسطس الجاري وبداية سبتمبر المقبل، وهناك توقعات بانخفاض معدلات التنسيق، نتيجة انخفاض النسبة المئوية للنجاح هذا العام.