أخبار عاجلة

حمادة أنور: شيكابالا ومجاهد مخطئان -
انهيار 20 منزلًا جنوب موريتانيا بسبب الأمطار المصحوبة بالعواصف -
ميدو ينتقد عقوبة إيقاف شيكابالا 8 أشهر: «قرار ظالم.. ومجاهد شعر بالإهانة» -
السعودية تدين استهداف الحوثيين لقاعدة العند العسكرية في لحج اليمنية -
سكرتير عام محافظة الجيزة يتفقد أكشاك ممشى المريوطية -
مفتي الجمهورية يدين مقتل 19 شخصًا في هجوم على قرية شرقي الكونغو -
"التحالف": اعتراض وتدمير مسيرة ثالثة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط -
قانوني لـ"سبق": مقتحمة عرضة "خيرات الباحة" ارتكبت أفعالاً خادشة للحياء.. وهذه عقوبتها -
"الأعمال السعودي العماني" يبحث آليات تعزيز التجارة البينية في اجتماعه الثاني بمسقط -
"الأرصاد" تُنبِّه 5 مناطق: أمطار وسُحب رعدية وموجة حارة وتدنٍّ في مدى الرؤية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

أنشطة ثقافية وورش فنية ومناقشات في المنيا

Print
أنشطة ثقافية وورش فنية ومناقشات في المنيا أنشطة ثقافية وورش فنية ومناقشات في المنيا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار خطة وزارة الثقافة برئاسة د.إيناس عبدالدايم لزيادة الوعى الثقافى والفكرى، أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة المنيا، حيث نظم قصر ثقافة المنيا ورشة فنية للرسم بالتنقيط على مدار يومين، وذلك مع مشرفى قسم الفنون التشكيلية، بجانب ورشة فنية لعمل مقلمة بالفوم الملون ضمن نشاط الطفل بالقصر، كما نظم قصر ثقافة ملوى ورشة فنية الرسم بألوان الزيت وكيفية توزيعها على العمل الفنى مع رواد القصر من تدريب مشرف قسم الفنون التشكيلية، وقدم بيت ثقافة ديرمواس قراءة في موسوعة الطفل من اصدار وزارة الثقافة، قدمها حماده عبدالرحمن، تناول فيها الاختراعات وأهميتها وتطورها منذ عصور ما قبل التاريخ وأثرها على التكوين الحضاري الانساني وأنماط حياته المعيشية، بينما ناقشت مكتبة الطفل والشباب بالروضة كتاب بعنوان «قتل الجراثيم»، وتناول أنواع الجراثيم وكيفية القضاء عليها، فيما نظمت مكتبة دهمرو الثقافية ورشة فنية إحتفالا بالسنة الهجرية الجديدة مع الفنانة إيمان سليمان.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
حمادة أنور: شيكابالا ومجاهد مخطئان

حمادة أنور: شيكابالا ومجاهد مخطئان

انهيار 20 منزلًا جنوب موريتانيا بسبب الأمطار المصحوبة بالعواصف

انهيار 20 منزلًا جنوب موريتانيا بسبب الأمطار المصحوبة بالعواصف

ميدو ينتقد عقوبة إيقاف شيكابالا 8 أشهر: «قرار ظالم.. ومجاهد شعر بالإهانة»

ميدو ينتقد عقوبة إيقاف شيكابالا 8 أشهر: «قرار ظالم.. ومجاهد شعر بالإهانة»

السعودية تدين استهداف الحوثيين لقاعدة العند العسكرية في لحج اليمنية

السعودية تدين استهداف الحوثيين لقاعدة العند العسكرية في لحج اليمنية