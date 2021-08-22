أنشطة ثقافية وورش فنية ومناقشات في المنيا

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في إطار خطة وزارة الثقافة برئاسة د.إيناس عبدالدايم لزيادة الوعى الثقافى والفكرى، أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة المنيا، حيث نظم قصر ثقافة المنيا ورشة فنية للرسم بالتنقيط على مدار يومين، وذلك مع مشرفى قسم الفنون التشكيلية، بجانب ورشة فنية لعمل مقلمة بالفوم الملون ضمن نشاط الطفل بالقصر، كما نظم قصر ثقافة ملوى ورشة فنية الرسم بألوان الزيت وكيفية توزيعها على العمل الفنى مع رواد القصر من تدريب مشرف قسم الفنون التشكيلية، وقدم بيت ثقافة ديرمواس قراءة في موسوعة الطفل من اصدار وزارة الثقافة، قدمها حماده عبدالرحمن، تناول فيها الاختراعات وأهميتها وتطورها منذ عصور ما قبل التاريخ وأثرها على التكوين الحضاري الانساني وأنماط حياته المعيشية، بينما ناقشت مكتبة الطفل والشباب بالروضة كتاب بعنوان «قتل الجراثيم»، وتناول أنواع الجراثيم وكيفية القضاء عليها، فيما نظمت مكتبة دهمرو الثقافية ورشة فنية إحتفالا بالسنة الهجرية الجديدة مع الفنانة إيمان سليمان.