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فرق قصور الثقافة تختتم عروضها بصيف إسكندرية

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فرق قصور الثقافة تختتم عروضها بصيف إسكندرية فرق قصور الثقافة تختتم عروضها بصيف إسكندرية

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اختتمت الفرق الفنية «سوهاج، أسوان والوادي الجديد» للفنون الشعبية، عروضها الفنية المقدمة على مدار أربعة أيام ضمن فعاليات صيف إسكندرية الذي تقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، وتنفذه الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعى بفرع ثقافة الأسكندرية بإقليم غرب ووسط الدلتا برئاسة أحمد درويش، فعلى مسرح قصر ثقافة الشاطبي قدمت فرقة أسوان للفنون الشعبية مجموعة من التابلوهات الاستعراضية منها «البشاري، الكارچ الأسواني، السوق السياحي، الكف والنجرشاد»، بجانب عدد من الأغاني المتنوعة منها «الله عليك يا ولد، شمندورة، الليلة يا سمرة، وعلى مين»، تحت إشراف مدير الفرقة شعبان حسين وتدريب مدحت محرم.

كما شهد مسرح قصر ثقافة الأنفوشي عرضا فنيا لفرقة سوهاج للفنون الشعبية بقيادة المدرب محمد الرز تضمن رقصات من الفلكلور الصعيدي منها «التنورة، نخل عالي، العصايه، والخلخال»، وقدمت فرقة الوادي الجديد تابلوهات متنوعة منها «جني البلح، المجرونه، حق عرب البادية» تدريب محمد عبدالله.

يذكر أن فعاليات صيف إسكندرية مستمرة حتى نهاية شهر أغسطس الجاري، بمشاركة عدد من الفرق الفنية التابعة للهيئة من مختلف المحافظات بهدف تقديم جرعة ثقافية مكثفة للجماهير وتعريفهم بما تقدمه هيئة قصور الثقافة من فنون وخاصة للمصطافين في المدن الساحلية في فترة الإجازة الصيفية، وذلك على مسرحي قصر ثقافة الأنفوشي والشاطبي.

المصرى اليوم

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