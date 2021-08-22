«باب رزق» و«يلا نقرأ» بالأسبوع الرابع لـ«حياة كريمة» في أسيوط

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار تنفيذ مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتحت رعاية د. إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، ممثلة عن قطاعات وزارة الثقافة المشاركة بالمبادرة تقديم أنشطتها الثقافية والفنية بقرى مركز ساحل سليم والتى تنفذها الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وتقام بإقليم وسط الصعيد الثقافى فرع ثقافة أسيوط، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، والمجلس القومى للمرأة ومؤسسات المجتمع المدنى«بأسيوط، والتى تستمر حتى نهاية شهر أغسطس الجاري.

تقيم الهيئة ضمن الأسبوع الرابع من المبادرة عدد من الفعاليات الثقافية والفنية بقري «تاسا، ودير تاسا، والمطمر، والرويجات»، تتضمن إقامة «عروضا فنية، أراجوز للأطفال، تنورة، عروض فنية شعبية، لقاءات توعوية للشباب، لقاءات تفاعلية، وندوات، وورش حكي، ولقاءات دوار العمدة»، بالإضافة لإقامة بعض الورش الفنية في مجالات «النسيج، عجينة السيراميك، التفصيل والخياطة، التلي، السجاد، الشنط بالستان، النحاس، التطريز، الكروشيه، التطريز الوبري»، بالإضافة إلى ورش تدريب على ريادة الأعمال وإقامة المشاريع الصغيرة والتي يقدمها المجلس القومي للمرأة بأسيوط، بجانب معرض «يلا نقرأ» والذي يضم سلسلة من إصدرارت الهيئة إلى المكتبات والمدارس ومراكز الشباب.

وعلي التوازي تقام فعاليات تدشين قافلة اكتشاف المواهب والمكونة من الشاعر عصام همام والفنان التشكيلي أسامة المنصورى والفنان فتحي عبداللاه، والتي تجوب قرى مركز ومدينة ساحل سليم لاكتشاف المواهب الفنية والأدبية، وفي سياق متصل ستقام فاعلية بعنوان «باب رزق» لدعم كافة المواهب الفنية والأدبية التي تم اكتشافها خلال الورش الفنية والبدء في إقامة مشروع لزيادة الدخل وتعليم كيفية التسويق له.

أوضح مدير عام الثقافة بأسيوط أن البرنامج الثقافة بالمبادرة يخدم كافة فئات المجتمع، مع الحرص الشديد على إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع حياة كريمة على أكمل وجه، وأضاف أن البرنامج يستمر على مدار شهر أغسطس كاملاً، ويشمل كافة القرى التابعة لمركز ومدينة ساحل سليم.