ضحك ولعب وجد فى كواليس تصوير «روحى لك» بـ«شبرامنت»

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بدأت أسرة فيلم «روحى لك» تصوير مشاهده بإحدى فيلات منطقة شبرامنت بالجيزة، الفيلم رومانسى كوميدى، بطولة إيهاب فهمى، منة فضالى، مروة عبد المنعم، مدحت تيخا، إسلام إسماعيل، عمرو عبد العزيز، شريف باهر، وظهور خاص للفنان أحمد سلامة، تأليف ناجى عبد الله ومن إخراج مازن نيازى. وقال المنتج عمرو طنطاوى فى تصريحات له إن فيلم «روحى لك» تدور قصته حول طبيبة شابة مكرسة حياتها لعملها فى المستشفى، اختارت أن تقضى معظم وقتها وحيدة فى منزلها رغم حث أختها المستمر كى تتزوج، وتتغير الأمور رأسا على عقب نتيجة حادث سيارة وتكون مجبرة على الإقامة مع شاب محبط تحدث بينهما مجموعة من المواقف الكوميدية إلى أن تتطور الأحداث وتقع فى حبه.

وأضاف طنطاوى أنه سعيد بالتعاون الأول مع المخرج مازن نيازى فى إخراج الفيلم الثالث لشركته، ويتمنى أن ينال الفيلم النجاح المطلوب، مثلما تصدر فيلم «ريما» إيرادات دور العرض السينمائى حين تم عرضه مطلع هذا العام رغم جائحة فيروس كورونا المستجد، وتابع أنه يراهن للمرة الثالثة على نجاحه بمشاركة الفنان إيهاب فهمى بطولة الفيلم، بعدما أصبح بالنسبة له تميمة حظ بعد تميزه فى أول إنتاجاته بأدوار مختلفة، فلعب دور الشر فى فيلم «يوم العرض» ودور الشيخ صاحب الكرامات فى فيلم «ريما»،، وفى فيلم «روحى لك» يقدم شخصية كوميدية يظهر بها لأول مرة على الشاشة الفضية.