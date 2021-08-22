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يوجه رسالة للاعبي .. ويقدم بلاغا للنيابة العامة

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مرتضى منصور يوجه رسالة للاعبي الزمالك.. ويقدم بلاغا للنيابة العامة يوجه رسالة للاعبي .. ويقدم بلاغا للنيابة العامة

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وجه المستشار ، رئيس نادي السابق، رسالة إلى لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وذلك بعد اقتراب النادي من التتويج ببطولة الدوري للمرة الـ13 في تاريخه.

ويحتاج الزمالك للفوز في المباراة المقبلة على حساب الإنتاج الحربي، لكي يتوج ببطولة الدوري.

وكتب مرتضى منصور، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك» :«شدوا حيلكم يا أبطال قربتم من حصد بطولة غالية هي بطولة الدوري بجهدكم وعرقكم وربنا معاكم إن شاء الله وتسعدوا جماهيركم».

وأضاف: «سأكون أسعد الزملكاوية بهذا اللقب بالذات لأنى أعتبره رد اعتبار لي ولأبنائي لأننا الذين وفقنا الله في اختيار هؤلاء اللاعبين والتعاقد معهم ليس في كرة القدم فقط ولكن في كل الالعاب الجماعية».

وتابع: «كنتم جميعا على مستوى ثقتنا وحصدتوا البطولات لتثبتوا للدنيا كلها أن اختيارنا لكم كان موفقا وإن ثقتنا فيكم وتعاقدنا معكم كان في محله، رجاء للمزورين الملفقين الفاشلين أن يصمتوا قليلا لأن مؤامرتهم مكشوفة»، معلنا عن تقدمه ببلاغ للنيابة العامة ضد من ينسب له تصريحات كاذبة.

المصرى اليوم

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