الأهلي يكشف حقيقة شكواه ضد اتحاد الكرة أمام «فيفا» بسبب الأخطاء التحكيمية

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انتشرت في الساعات الأخيرة الماضية شائعات تروج لتقدم الأهلي المصري بشكوى رسمية ضد الاتحاد المصري لكرة القدم أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بسبب الأخطاء التحكيمية الأخيرة التي اعترض عليها مسؤولي الأهلي خلال مسابقة الدوري المصري الممتاز 2021.

العامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة الأهلي، قال: «خبر كاذب بيتم تداوله أرجو من كل محبى النادى الأهلى أن تأخذ حذرها جيدا». وأضاف عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «النادي الأهلي حينما يتحدث يتحدث من خلال المتحدث الرسمي أو على موقعه الرسمي هناك من يحاول إثارة فتنة».

العامري وضح سبب تأخره في الرد على هذه الشائعة، وقال: «تأخرت في الرد لأنني وصلت فندق الإقامة الخاص ببعثة الفريق الأول للنادي الأهلي لكرة اليد، بمدينة مكناس المغربية، بعد 12 ساعة سفر من الساعة الثامنة صباحا».