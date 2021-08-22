سميحة أيوب: «أصعب مشهد في حياتي هو موت ابني.. وراضية بقضاء وقدر الله»

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قالت سيدة المسرح العربى الفنانة سميحة أيوب إن أصعب مشهد في حياتها الشخصية هو موت ابنها، مضيفة: «الحمد لله دائما راضية بقضاء وقدر الله».

وأبدت سيدة المسرح العربي إعجابها بالعديد من الممثلين الشباب، ولكنها لم تذكر اسم بصفة خاصة خوفا من «زعل البعض».

وأضافت خلال استضافة صناع مسلسل «الطاووس» في برامج «واحد من الناس» أنه يحمل رسائل كثيرة، وأداء سهر الصايغ في مشهد الاعتصاب كان «هايل وصادق».

وقالت: «المسلسل يحمل قضايا أخرى وهي تربية الشباب، وغياب دور الأسرة، والشباب المنفلت الذي يعتمد على مركز الاب وفلوسه ويبهدل في بنات الناس».

وتابعت: «أجواء التصوير كانت في شكل عائلي وكأننا أسرة واحدة، وكنت أنزل من البيت وأنا كلى حيوية للتصوير، والكاميرا هي التي تظهر ما بداخل الممثلين».