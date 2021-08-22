رئيس «حماية المستهلك» ينهي ندب نائبه.. ويؤكد: «لا تهاون مع فاسد»

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عقد المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، مساء اليوم اجتماعا طارئا مع جميع قيادات الجهاز لإبلاغهم بإنهاء عمل نائب رئيس الجهاز وتعيين أحد العناصر المشهود لها بالكفاءة.

يأتي ذلك بالتزامن مع إلقاء القبض على أحد المستشارين القانونين الذي كان منتدبا من إحدى الجهات الخارجية لجهاز حماية المستهلك لمدة تجاوزت 7 سنوات، وذلك في إطار جهود الدولة لمكافحة الفساد وتطهير المؤسسات.

وخلال اجتماع رئيس جهاز حماية المستهلك مع قيادات الجهاز، أكد لهم أن «الدولة حاضرة بقوة وأنه لا أحد فوق القانون وأنه لا تهاون مع فاسد ولن يبني الجهاز إلا بأيادي بيضاء لم تتلوث».