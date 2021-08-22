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استمرار عروض المسرح المتنقل في قنا

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استمرار عروض المسرح المتنقل في قنا استمرار عروض المسرح المتنقل في قنا

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في إطار سياسة وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبدالدايم والتي تهدف إلى نشر الثقافة والفنون بالمناطق الأكثر احتياجا ثقافيا، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية من خلال القوافل الثقافية والمسارح المتنقلة للقري الأكثر احتياجا بفرع ثقافة قنا بإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة محمد ادريس، بقرية سمهود بمركز ابوتشت.

تضمنت فعاليات اليوم الثانى من القافلة محاضرة بعنوان «تأثير الشائعات على الفرد والمجتمع» حاضرها مؤمن عبدالفتاح، وأشار إلى ان مواقع التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا لها اثر كبير في سرعة انتشار الشائعات، وكيف نفرق بين الخبر الحقيقي والاشاعة، وعدم مشاركة أي خبر من خلال مواقع التواصل الاجتماعي إلا بعد التأكد من مصدر الخبر، كما قدم أطفال القرية العديد من الفقرات التي تنوعت بمواهب في الشعر والإلقاء والإنشاد الدينى والغناء، بجانب استكمال ورشة الفنون التشكيلية «عمل نموذج مجلة حائط» تنفيذ عبدالكريم مرجان، بالإضافة لعقد أمسية شعرية شارك فيها الشعراء احمد العوامرى، رجب خلف، فيما شارك قصر ثقافة الطفل بقنا بعرض فنى لفرقة قنا للفنون الشعبية للأطفال، وقدمت الفرقة تابلوهات فنية منها «عرض التنورة، عرض نوبي»، مع استمرار معرض كتب من إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة.

المصرى اليوم

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