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المظلة الثقافية لمبادرة «حياة كريمة» تمتد لجميع أرجاء أسيوط

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المظلة الثقافية لمبادرة «حياة كريمة» تمتد لجميع أرجاء أسيوط المظلة الثقافية لمبادرة «حياة كريمة» تمتد لجميع أرجاء أسيوط

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تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية بتفعيل مبادرة حياة كريمة، وتحت رعاية د. إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، أنشطتها الثقافية والفنية بقرى مركز ساحل سليم بأسيوط والتى تنفذها الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى من خلال إقليم وسط الصعيد الثقافى بفرع ثقافة أسيوط، بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة، بإشراف أسامة حمدي مدير الإدارة التعليمية بساحل سليم، والمجلس القومى للمرأة ومؤسسات المجتمع المدنى«بأسيوط، والتى تستمر حتى نهاية شهر أغسطس الجاري.

نظم فرع ثقافة أسيوط بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة، والتربية والتعليم بأسيوط عدد من الزيارات الميدانية لتفقد بعض الإنشاءات التي تشملها مبادرة حياة كريمة لبعض المدارس ومجموعة من المباني تحت الإنشاء وأجنحة كاملة البناء لمدارس حياة كريمة بمركز ومدينة ساحل سليم، وعلي التوازي تم تنظيم مجموعات من الطلاب لحضور العرض الفنى «هيلا هيلا» على مسرح قصر ثقافة أسيوط، يقدم العرض المسرحي مجموعة من التابلوهات الغنائية الراقصة وبعض من العروض لاحلام وطموحات الشباب في دراما ممزوجة بالموسيقى والغناء، وهو نتاج ورش مشروع «ابدأ حلمك» لإعداد الممثل الشامل بالإقليم، العرض تدريب دراما باسم عادل وفادي نشأت، تدريب تمثيل محمد الهجرسي وديكور وأزياء عمرو الأشرف تدريب موسيقى وغناء المايسترو حسام حسني أداء حركي مناضل عنتر المدير الأقليمي المخرج خالد أبوضيف رؤية فنية وإخراج أحمد طه.

المصرى اليوم

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