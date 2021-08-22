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وائل الفشني بين الطرب والإنشاد ولينا شماميان تطلق رسالة سلام من مسرح القلعة (صور)

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استمر مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء الـ29 الذي تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر في الكشف عن التجليلت الابداعية الشابة ففى ليلة فنية جمعت وسوريا تالق النجم وائل الفشنى في سهرة مميزة مزجت بين الطرب والانشاد الدينى ووسط حشد جماهيرى من مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية تغنى بمجموعة من الاعمال منها واحة الغروب، تتر طايع، عم غريب، عينى لغير جمالكم، انا جايلك، بتنادينى تانى ليه، سلم على لما قابلنى ،متدمعيش، وهران، الكبر على مين، كنت فين يا وعد، مملكة الغجر، طال الليل، فاح المسك.

بعده ووسط تفاعل واعجاب الحضور اطلقت السورية لينا شاماميان رساله سلام للانسانية وبصوت ملائكى ساحر شدت بكوكبة من اعمالها الخاصة التي تحمل روح الاصالة وطابع العصر الحديث إلى جانب مختارات من تراث الموسيقى العربية والموشحات التي رددها معها الجمهور كان منها لما بدا، قبل العشق، بالى معاك، شام، هنعيش ونحب، الحلوة دى، هالاسمر، اخر العنقود، يا مال شام، خدود، هلالى.

المصرى اليوم

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