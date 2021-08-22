تنسيق الكليات 2021 .. رابط مباشر لتسجيل الرغبات (خطوة بخطوة)

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انطلقت السبت المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات وتم فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى من تنسيق الكليات 2021 والتى بدأت من السبت الموافق 21-8-2021 وحتى يوم الأربعاء الموافق 25-8 -2021.

للحصول على تنسيق الكليات 2021 رابط مباشر اضغط هنا

وقال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال مؤتمر إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 إن الحد الأدنى لقبول طلاب الثانوية العامة ضمن المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2021 شعبة العلوم (شعبة علمي علوم) 88.4%، وشعبة الرياضيات (شعبة علمي رياضة – الشعبة الهندسية) 80%، والشعبة الأدبية (أدبي) 65%.

ويمكن للراغبين في الحصول على تنسيق الكليات 2021 الثانوية العامة رابط مباشر الدخول هنا من خلال رابط موقع التنسيق

https://tansik.egypt.gov.eg/application/

وفيما يلي خطوات تسجيل الرغبات على موقع تنسيق الجامعات 2021 بحسب ما جاء على موقع التنسيق.

1- إدخال رقم الجلوس

يجب عليك إدخال رقم جلوسك (رقم الدخول) ورقمك السري المكتوب على استمارة النجاح التي تسلمتها من المدرسة.

يجب عليك التأكد من سلامة بياناتك الرئيسية مثل الاسم والمجموع ومجموعة المواد والتخصص والإدارة التعليمية أو المعهد الذي تتبعه.

إضافة رغبات جديدة أو تعديل الرغبات السابق إدخالها التي تريدها وعليك ترتيبها حسب ماترى أنك تفضل هذه الكلية عن أي كلية أخرى .

بعد الانتهاء من إدخال قائمة رغباتك قم بتخزين رغباتك على قاعدة البيانات بالموقع والحاسب الآلى سيقوم بعملية التنسيق وبعد التسجيل إلكترونيا يقوم الموقع بعرض استمارة الرغبات التي تم تسجيلها مع رقم تسجيل المعاملة التي قمت بها وإيصال تسليم رغباتك إلكترونيا ويمكنك طباعة هذه المستندات كما يمكنك حفظها في ملف، وفي حالة وضعك بريدًا إلكترونيًا خاص بك سيتم إرسال إيصال لتأكيد تسجيلك لرغباتك إلكترونيًا .

في حالة رغبتك في طباعة رغباتك اختر طباعة قائمة الرغبات

وأعلنت وزاارة التعليم العالي والبحث العلمي، الحد الأدنى لتنسيق كليات شعبة علمي علوم 2021 للمرحلة الأولى والتى يبلغ الحد الأدنى فيها88.4% وتنسيق المرحلة الأولى بدأ اليوم ويستمر لمدة أسبوع في جميع معامل التنسيق بالجامعات المختلفة في كل المحافظات على مستوى الجمهورية

وأكدت الوزارة أنه يتم إعلان نتيجة تنسيق كليات شعبة علمي علوم 2021 للمرحلة الأولى نهاية الأسبوع الجاري مؤكداً أنه تم إعلان كافة التفاصيل المتعلقة بتنسيق المرحلة الأولى لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية.

وزارة التعليم العالي حددت معايير محددة للقبول بكليات ومعاهد الجامعات المصرية في ضوء ما يلي:

مجموع الدرجات الحاصل عليه الطلاب في شهاداتهم في الثانوية العامة

النجاح في اختبارات القدرات للكليات التي تشترط ذلك.

ترتيب رغبات الطلاب والطالبات

الأعداد المقرر قبولها لكل نوع شهادة.