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تسجِّل 173 حالة جديدة و9 وفيات بكورونا

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مصر تسجِّل 173 حالة جديدة و9 وفيات بكورونا تسجِّل 173 حالة جديدة و9 وفيات بكورونا
102 إصابة بالفيروس في البحرين ووفاة واحدة

مصر تسجِّل 173 حالة جديدة و9 وفيات بكورونا

سجَّلت 173 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و9 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة المصرية في بيان لها إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 286168، من ضمنهم 235635 حالة تم شفاؤها، و16663 حالة وفاة.

كما سجّلت البحرين 102 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) وحالة وفاة واحدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البحرينية في بيان إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 271,534، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1386. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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