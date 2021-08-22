26 أغسطس.. افتتاح عرض «زقاق المدق» على مسرح محمد عبدالوهاب بالإسكندرية

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تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، وإشراف المخرج خالد جلال رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافى، يفتتح المخرج عادل عبده رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، العرض المسرحى الاستعراضى «زقاق المدق» في العاشرة والنصف من مساء يوم الخميس 26 أغسطس الجاري، على مسرح محمد عبدالوهاب بالإسكندرية.

العرض عن رواية الأديب العالمى نجيب محفوظ، رؤية درامية وأشعار محمد الصواف، وإخراج عادل عبده، البطولة للفنانين «دنيا عبدالعزيز، محسن محيى الدين، أمل رزق، نهال عنبر، بهاء ثروت، ضياء عبدالخالق، كريم الحسينى، د.عبدالله سعد، أحمد صادق، حسان العربى، سيد عبدالرحمن، مروة نصير، مراد فكرى، عبدالرحمن عزت، هانى عبدالهادى، عصام مصطفى، أحمد شومان، إبراهيم غنام، صابر رامى».

«زقاق المدق» من إنتاج الفرقة الغنائية الاستعراضية بالبيت، بإشراف الفنان صلاح لبيب مدير عام الفرقة، ديكور محمد الغرباوى، تصميم أزياء مروة عودة، تصميم إضاءة أبوبكر الشريف، موسيقى وألحان أحمد محيى، توزيع موسيقى ديفيد جميعى، مشاهد سينمائية وجرافيك ضياء داوود، فيديو مابينج رضا صلاح، خدع مسرحية إيهاب جمعة، تصميم دعاية مصطفى عوض، مشرف على هيئة الإخراج وليد طه، مخرج منفذ «وليد صلاح وأحمد يونس»، مساعدو الإخراج «أحمد طارق ومحمود كامل وإيهاب علوان وإبراهيم ابو النجا وأحمد الصواف»، مدير الإنتاج أمل حبيب.