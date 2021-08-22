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حسين لبيب: «إذا أقرت المحكمة عودة مرتضى لرئاسة سنطبق القانون فورًا»

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حسين لبيب: «إذا أقرت المحكمة عودة مرتضى لرئاسة الزمالك سنطبق القانون فورًا» حسين لبيب: «إذا أقرت المحكمة عودة مرتضى لرئاسة سنطبق القانون فورًا»

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تحدث حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي ، عن موقف أشرف بن شرقي وأزمة اتشيمبونج وحقيقة ترشحه للانتخابات المقبلة.

وقال لبيب في تصريحات تليفزيونية: «هناك نقطتي خلاف مع أشرف بن شرقي سيتم حسمها في جلسة تفاوض رسمية، لم نجلس معه وسيتم عقد جلسة معه عقب حسم الدوري».

وعن عودة حمدي النقاز قال لبيب: «لكل حدث حديث».

وأكد: «نتفاوض مع أتشيمبونج لحل أزمته قبل جلسة الاستماع المحدد لها 10 سبتمبر، ولم نتلق أي مخاطبات بشأن خصم نقاط من رصيد الزمالك».

وعن موقف اللجنة قال: «حسب ما ينصه القانون لا بد من تسليم الزمالك 25 نوفمبر القادم، هناك جلسة سيتم عقدها مع وزير الشباب والرياضة لمناقشة وضع الانتخابات القادمة والتي ستقام وفقا للائحة الاسترشادية».

وعن ترشحه للانتخابات قال: «سأعلن عن موقفي من خوض الانتخابات القادمة مع أول يوم لفتح باب الترشح».

واكد: «إذا ما أقرت المحكمة عودة سنطبق القانون فورا، جئنا بتكليف رسمي ويكفينا فخرا وجودنا في الزمالك».

المصرى اليوم

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