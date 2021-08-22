المقاولون يهدد بعدم تفعيل بند بيع سيف الجزيري للزمالك

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أكد محمد عادل، المشرف العام على الكرة بنادى المقاولون العرب، أن نادي الزمالك لم يرسل قيمة تفعيل بند شراء التونسي سيف الدن الجزيري، مهاجم الفريق.

وقال محمد عادل، في تصريحات تلفزيونية: «الزمالك لم يرسل قيمة شراء التونسي سيف الدين الجزيرى حتى الأن من أجل تفعيل الشراء وقيمتها 12 مليون جنيه»، مضيفًا :«نرفض فكرة الحصول على لاعبين من الزمالك بدلا من هذا المبلغ».

وأضاف: «نرغب في الحصول على مقابل مالي مثلما حدث مع الاهلى في صفقة طاهر محمد طاهر»، مضيفًا: «جاءت لنا عروض لسيف الجزيرى، بأرقام أفضل من الزمالك ولكننا منتظرين موقف النادي الأبيض احتراما لكلمتنا معه».

وتابع: «ننتظر حتى نهاية الموسم الجاري واذا لم يرسل الزمالك المبلغ سنبحث عن مصلحتنا، وسيتم بيع اللاعب لنادي آخر».