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المقاولون يهدد بعدم تفعيل بند بيع سيف الجزيري للزمالك

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المقاولون يهدد بعدم تفعيل بند بيع سيف الجزيري للزمالك المقاولون يهدد بعدم تفعيل بند بيع سيف الجزيري للزمالك

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أكد محمد عادل، المشرف العام على الكرة بنادى المقاولون العرب، أن نادي لم يرسل قيمة تفعيل بند شراء التونسي سيف الدن الجزيري، مهاجم الفريق.

وقال محمد عادل، في تصريحات تلفزيونية: «الزمالك لم يرسل قيمة شراء التونسي سيف الدين الجزيرى حتى الأن من أجل تفعيل الشراء وقيمتها 12 مليون جنيه»، مضيفًا :«نرفض فكرة الحصول على لاعبين من الزمالك بدلا من هذا المبلغ».

وأضاف: «نرغب في الحصول على مقابل مالي مثلما حدث مع الاهلى في صفقة طاهر محمد طاهر»، مضيفًا: «جاءت لنا عروض لسيف الجزيرى، بأرقام أفضل من الزمالك ولكننا منتظرين موقف النادي الأبيض احتراما لكلمتنا معه».

وتابع: «ننتظر حتى نهاية الموسم الجاري واذا لم يرسل الزمالك المبلغ سنبحث عن مصلحتنا، وسيتم بيع اللاعب لنادي آخر».

المصرى اليوم

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