مفاجأة صادمة لـ«دورتموند» تُعجل برحيل «هالاند»

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تصر إدارة بوروسيا دورتموند على التمسك ببقاء المهاجم النرويجى إيرلينج هالاند حتى نهاية الموسم الحالى على الأقل، فى ظل اهتمام عمالقة أوروبا بضمه. ويرتبط الدولى النرويجى بعقد مع أسود الفيستيفال حتى يونيو 2024، لكن تقارير عديدة أفادت بوجود شرط جزائى قيمته 75 مليون يورو، يحق له تفعيله مع حلول صيف 2022.

ورغم ذلك، كشفت صحيفة «ماركا» عن مفاجأة قد تؤدى إلى تحول تام فى مستقبل صاحب الـ 21 عامًا، خلال الموسم الجارى.

وأشارت الصحيفة إلى أن عقد هالاند مع دورتموند ينص على إمكانية تفعيل بند الشرط الجزائى بداية من 1 سبتمبر المقبل، مما يعنى قدرة اللاعب على الرحيل فى الميركاتو الشتوى نظير دفع 75 مليون يورو.

ويعد هذا السعر زهيدًا فى الوقت الراهن بالنسبة لقدرات هالاند التهديفية، التى أظهرها على مدار الأشهر الماضية، لا سيما وأن قيمته السوقية قد تجاوزت حاليًا 100 مليون يورو.

ويحظى المهاجم الشاب باهتمام عدة أندية كبرى، على رأسها ريال مدريد ومانشستر يونايتد.

جدير بالذكر أن هالاند أنهى الموسم الماضى هدافًا لدورى أبطال أوروبا برصيد 10 أهداف، فيما سجل مع دورتموند 41 هدفًا خلال 41 مباراة بكافة البطولات.

وانضم هالاند إلى دورتموند فى يناير 2020 قادمًا من ريد بول سالزبورج مقابل 20 مليون يورو، بالإضافة إلى 23 مليون يورو أخرى كمكافآت تعاقد (15 مليون يورو لمينو رايولا و8 مليون يورو لوالد هالاند). وحسبما أفادت صحيفة ماركا المدريدية الجمعة؛ فإن رايولا توصل وقتها إلى اتفاق مع الإدارة الألمانية يسمح لهالاند باللعب موسمين فى الدورى الألمانى لكرة القدم (البوندسليجا).

وضم عقد هالاند، نقلًا عن الصحيفة، شرطًا جزائيًا يمنح اللاعب حريته بداية من 1 سبتمبر 2021 وإمكانية البحث عن وجهة أخرى له خارج الدورى الألمانى.

وأشارت بعض التقارير إلى أن هالاند سيرحل عن دورتموند مقابل 75 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائى، ولكن لم يؤكد أى طرف هذه المعلومة بعد، ولكن ما هو مؤكد هو أن دروتموند يرفض بيع هالاند هذا الصيف، وفى حالة عرضه فى سوق الانتقالات فإنه سيطلب مقابله مبلغًا خياليًا لن تقل قيمته عن 200 مليون يورو. ولا يحتاج النادى الألمانى إلى بيع هالاند، فخزائنه منتعشة بالـ 100 مليون يورو التى جناها مقابل بيع جيدون سانشو إلى مانشستر يونايتد الإنجليزى، كما أن رايولا لا يفضل رحيل المهاجم النرويجى عن ألمانيا فى الوقت الراهن، فهو يرى أن التسرع فى رحيله قد يضر بمسيرته.

واجتمع رايولا فى الشهور الماضية مع عدة أندية مهتمة بضم هالاند، على رأسها ريال مدريد وبرشلونة، وزارهما بالفعل فى اليوم نفسه واجتمع بممثلين عن كبيرى إسبانيا.

وفى جميع الاجتماعات التى عقدها رايولا كان هدفه واحد، هو التوصل إلى اتفاق بشأن هالاند بداية من 1 سبتمبر 2021 وليس هذا الموسم على الإطلاق، ورغم ذلك لم يتوصل رايولا إلى اتفاق مع ريال مدريد وبرشلونة.

وكان تشيلسى آخر الأندية المهتمة بضم هالاند (21 عاما)، وأشارت تقارير إنجليزية بالفعل إلى أن المهاجم النرويجى رفض عرضًا من «البلوز» وسط اهتمام ريال مدريد بالظفر بخدماته. وذكرت تلك التقارير أن اللاعب توصل بالفعل إلى اتفاق مع «الميرينجي».

ويعى ريال مدريد، خاصة رئيسه فلورنتينو بيريز، ما يريده دورتموند من إيرلينج هالاند، فهناك علاقة صداقة رائعة تجمعه بهانز خواكيم فاتسكه.