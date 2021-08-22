أرقام أتلتيك بيلباو وبرشلونة: ديباي ينقذ البلوجرانا من السقوط الأول

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نجح برشلونة في انتزاع نقطة التعادل خارج قواعده ضد أتلتيك بيلباو، بعد أن تعادل معهم بنتيجة 1-1 في مباراة ضمن الجولة الثانية من لا ليجا 2021/2022.

وظهر برشلونة بشكل أقل من المتوقع أمام أصحاب الأرض الذين كانوا أكثر تهديدًا للمرمى وأكثر خطورة على مدار ال90 الدقيقة.

وأنتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، لكن أصحاب الأرض افتتحوا التهديف بعد 5 دقائق فقط من بداية الشوط الثاني بواسطة المدافع إينيجو مارتينيز.

وأنقذ ممفيس ديباي الضيوف من تذوق طعم الهزيمة الأول هذا الموسم، عندما سجل هدف التعادل بشكل رائع قبل 15 دقيقة من نهاية المباراة.

وأكمل برشلونة الثواني الأخيرة من المباراة بـ 10 لاعبين بعد طرد المدافع إيريك جارسيا.

نجم المباراة:

حصل لاعب الوسط الهولندي، فرينكي دي يونج، على أعلى تقييم في المباراة من موقع سوفا سكور بعد اداء كبير من لاعب برشلونة الذي لمس الكرة في 105 مناسبة، مرر 70 تمريرة (بدقة 85%)، صنع فرصتين للتهديف وراوغ بنجاح في 4 مناسبات.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- ممفيس ديباي هو أول لاعب يشترك في تسجيل الأهداف خلال أول مباراتين له مع برشلونة في لا ليجا (صنع هدف في أول مباراة وسجل في المباراة الثانية) منذ سيسك فابريجاس وأليكسيس سانشيز في 2011.

- إينيجو مارتينيز سجل أخيرًا ضد برشلونة في لا ليجا في المباراة رقم 22 ضدهم خلال مسيرته بالمسابقة.

- فقط هويسكا (9) وأتلتيك بيلباو (7) استقبلا اهداف من الضربات الركنية في لا ليجا منذ بداية الموسم الماضي أكثر من برشلونة (6).

- بعمر 18 عامًا و80 يومًا، أصبح النمساوي يوسف ديمير هو أصغر لاعب أجنبي (غير إسباني) يلعب مباراته الأولى بقميص برشلونة في لا ليجا، منذ ليونيل ميسي في أكتوبر 2004 (بعمر 17 عامًا و114 يومًا).