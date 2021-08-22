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الرياض.. بيع صقر كندي نادر الجمال بـ350 ألف ريال

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الأغلى في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور

الرياض.. بيع صقر كندي نادر الجمال بـ350 ألف ريال

حقَّق صقر كندي نادر الجمال رقمًا قياسيًّا في مزاد اليوم الثامن ضمن فعاليات المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي بمقره في ملهم شمال مدينة الرياض.

وكان المزاد على صقر فرخ من نوع جير بيور (سوبر وايت) من إنتاج مزرعة "جيم ويلسون فالكونز" الكندية قد بدأ بسعر 250 ألف ريال، ورسا بعد منافسة قوية استمرت نحو نصف ساعة على مبلغ 350 ألف ريال.

ويبلغ طول الصقر الكندي مثل عرضه 18.5 إنش، ووزنه 1600 جرام. وبذلك أصبح الصقر الأغلى سعرًا منذ انطلاقة المزاد الدولي في الخامس من أغسطس الماضي.

وبيّن المتحدث باسم المزرعة الكندية فارس الفارس أن المزرعة تنتج نحو 300 صقر سنويًّا من جير بيور الكندي والسيبري، بالجودة ذاتها التي أخرجت صقر اليوم. مبينًا أن الصقر المبيع يستحق هذا السعر، وقد بيع صقر آخر في المزاد بمبلغ 93 ألف ريال. كاشفًا عن صقر ثالث سيُعرَض خلال الأيام المقبلة.

وكان المزاد قد شهد في أيامه السابقة بيع صقر نادر آخر بمبلغ 270 ألف ريال من إنتاج سعودي قادم من مزرعة العرادي للصقور، وهو من نوع "حر من حر"، بطول 17 إنشًا ونصف الإنش، وعرض 17 إنشًا إلا ربع، ووزن 1105 جرامات، وسيخوض به مالكه شوط بطولة المزاين المخصص لصقور الإنتاج المحلي في الحدث الأضخم من نوعه (مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بنسخته الرابعة)، الذي ينطلق 28 نوفمبر، ويستمر حتى 16 ديسمبر المقبل.

نادي الصقور نادي الصقور السعودي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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